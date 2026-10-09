Thị trường bất động sản Hà Nội 2026 trầm lắng, đất nền khó tìm được người mua dù giá giảm sâu

Theo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình phát triển, quản lý nhà nước với thị trường bất động sản Hà Nội do Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội công bố, trong năm 2024 và 2025, thị trường từng ghi nhận giai đoạn bùng nổ, giá bất động sản tăng mạnh. Thị trường được dẫn dắt phần lớn bởi kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn và tâm lý "sợ bỏ lỡ cơ hội" (FOMO) của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, diễn biến thị trường đã trở nên trầm lắng hơn. Thanh khoản giảm, trong khi các giao dịch chủ yếu tập trung vào những sản phẩm có mức giá thấp hơn, gồm nhà ở xã hội và nhà ở có giá hợp lý.

Theo cơ quan này, giá trị bất động sản không còn tăng đồng loạt mà gắn chặt với năng lực phát triển kinh tế địa phương và tiến độ triển khai hạ tầng thực tế (cao tốc, vành đai, metro, đô thị vệ tinh).

Cơ quan này nêu, những sản phẩm đất nền mang tính đầu cơ, mua theo tin đồn quy hoạch hoặc các dự án chưa hình thành cộng đồng cư dân tiếp tục gặp khó khăn về thanh khoản. Ngay cả khi chủ sở hữu điều chỉnh giá bán giảm sâu, những sản phẩm này vẫn khó tìm được người mua.

Đối với phân khúc nhà ở xã hội tại Hà Nội, đây là phân khúc có chuyển biến tích cực khi nguồn cung gia tăng đáng kể so với giai đoạn trước. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công 33 dự án với quy mô khoảng 30.000 căn hộ, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Theo kế hoạch, trong năm 2027, Hà Nội dự kiến có thêm khoảng 27 dự án với tổng số 28.696 căn nhà ở xã hội được đưa ra thị trường. Giai đoạn 2028-2030, thành phố dự kiến tiếp tục triển khai 101 dự án, cung cấp khoảng 86.216 căn hộ.

Còn với phân khúc bất động nhà ở cho thuê, Ban đô thị đánh giá, quỹ nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố được định hướng trở thành "nấc thang đầu tiên" đáp ứng nhu cầu ở thực của người trẻ và người lao động. Nhiều địa phương và doanh nghiệp đã đăng ký, khởi công các dự án nhà ở cho thuê với sự hỗ trợ về cơ chế, từng bước tạo lập thêm nguồn cung cho phân khúc này.

Đối với chung cư thương mại, đây là phân khúc chủ đạo dẫn dắt nguồn cung mới ở Thủ đô trong 6 tháng đầu năm nay. Căn hộ chiếm 70% nguồn cung mở bán mới và 73% tổng lượng giao dịch.

Ban Đô thị cho biết thị trường tiếp tục lệch pha khi phân khúc cao cấp (50-80 triệu đồng một m2) và sang trọng/siêu sang (trên 80 triệu đồng) chiếm tới 78% nguồn cung mới. Trong khi đó, phân khúc căn hộ bình dân, dưới 25 triệu đồng một m2, gần như vắng bóng trên thị trường sơ cấp.

Dù vậy, cơ quan này chưa công bố số liệu tuyệt đối về tổng nguồn cung và từng phân khúc căn hộ mới tại Hà Nội.



