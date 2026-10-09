Giá bán chung cư TP.HCM tiếp tục tăng vì điều này

Theo báo cáo quý III của hãng tư vấn, dịch vụ bất động sản Knight Frank Việt Nam, thị trường căn hộ ghi nhận sự cải thiện trong hoạt động giao dịch trong quý 3/2026. Tại khu vực TP.HCM trước sáp nhập, thị trường ghi nhận đạt 2.493 giao dịch căn hộ, tăng 40% so với quý trước, trong khi nguồn cung mở bán mới đạt 2.711 căn.

Trên phạm vi khu vực TP.HCM mở rộng, bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, lượng giao dịch đạt 7.534 căn, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 45%. Các dự án thuộc phân khúc trung cấp và có mức giá hợp lý tại các khu vực ngoài trung tâm tiếp tục thu hút sự quan tâm của người mua.

Knight Frank Việt Nam dự báo đến cuối năm 2027, TP.HCM dự kiến có thêm 42.593 căn hộ, trong đó khu vực trung tâm chiếm hơn một nửa. Nguồn hàng ở khu vực lõi của thành phố được dự báo tiếp tục nghiêng về phân khúc cao cấp và hạng sang. Trong khi đó, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tiếp tục được bổ sung sản phẩm bình dân, trung cấp. Các khu vực này vì vậy vẫn là nơi cung cấp căn hộ vừa túi tiền cho thị trường.

Về giá bán, đơn vị này cho biết, giá bình quân căn hộ chào bán mới tại khu vực TP.HCM trước sáp nhập tăng 3% theo quý, đạt 4.210 USD/m² (khoảng 110 triệu đồng/m2), chủ yếu do sự ra mắt của các dự án hạng sang và siêu sang trong kỳ, thay vì phản ánh mức tăng đồng đều trên toàn thị trường.

Nếu tính cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, giá sơ cấp bình quân đạt 3.754 USD, tương đương 97,6 triệu đồng/m2, tăng 2,3% so với quý II.

Ông Sơn Hoàng, Phó Giám đốc, Bộ phận Định giá và Tư vấn, Knight Frank Việt Nam, cho biết: "Dù thị trường vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nhu cầu ở thực tiếp tục đóng vai trò là động lực chính hỗ trợ giao dịch căn hộ. Người mua hiện đánh giá kỹ lưỡng hơn về khả năng tài chính, chất lượng dự án cũng như các chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng các chính sách mới sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, củng cố niềm tin của người mua để ở và dần thu hẹp khoảng cách giữa cung và cầu".

Nhận định về thị trường chung, ông Alex Crane, Tổng Giám đốc, Knight Frank Việt Nam, cho biết: "Bức tranh tổng thể của thị trường nhìn chung vẫn khá tích cực. Không phải mọi phân khúc hay mọi mức giá đều diễn biến theo cùng một xu hướng, và điều đó là bình thường trong một thị trường đang dần trưởng thành. Thị trường đang trở nên cạnh tranh hơn và chọn lọc hơn. Điều đó tạo ra cơ hội cho khách thuê và người mua, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, chiến lược giá và năng lực thực thi đối với chủ đầu tư và chủ tài sản."



