Nhà Khang Điền (KDH) lập công ty vốn 2.500 tỷ đồng, chuẩn bị làm dự án gần 16.400 tỷ tại “đất vàng” TP.HCM, sẽ có chung cư 35 tầng cao 135m

HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) vừa thông qua việc thành lập một công ty con để ký kết và thực hiện hợp đồng BT đối với dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo thuộc phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, TP.HCM.﻿

Theo nghị quyết, công ty mới có tên ﻿Công ty TNHH MTV Đầu tư Khang Phúc An với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng do KDH sở hữu 100%. Công ty có trụ sở tại phường Sài Gòn, vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng.

Trước đó, UBND phường Bến Thành (TP.HCM) có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Chợ Gà - Gạo, thuộc dự án chỉnh trang đô thị Khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành.

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo có tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 16.370 tỷ đồng, trong đó bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 11.000 tỷ, và gần 2.900 tỷ đồng chi phí xây dựng. Phần còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, lãi vay, dự phòng và các chi phí khác.

Công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch là tòa chung cư hỗn hợp cao tầng, tại điểm giao đường Yersin và đường Võ Văn Kiệt. Tòa nhà 35 tầng cao 135 m, gồm khối đế cao 5 tầng và khối tháp 30 tầng.﻿

Dự án gồm hai khu với hơn 4,2 ha. Cụ thể, tại khu Mả Lạng - phường Cầu Ông Lãnh (gần 3,8 ha) sẽ chỉnh trang đô thị và xây dựng khu nhà ở tái định cư, bao gồm chung cư khoảng 1.400 căn hộ và 93 căn nhà thấp tầng cùng trường liên cấp 1-2 và các hạ tầng kỹ thuật. Tổng diện tích xây dựng gần 3,8 ha, giới hạn bởi 3 tuyến đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu.

Tại khu chợ Gà - Gạo phường Bến Thành cũng sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm chung cư 35 tầng khoảng 760 căn hộ.

Dự án thực hiện trên diện tích đất 0,43 ha, giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin và hẻm 3 Yersin. Dự án thực hiện từ 2026, dự kiến hoàn thiện đưa vào sử dụng từ tháng 9/2028 đến tháng 3/2029.

Theo phương án được thành phố thông qua, Khang Điền tự huy động toàn bộ vốn thực hiện dự án, trong đó khoảng 15% là vốn chủ sở hữu và vay 85%. Sau khi hoàn thành và bàn giao công trình cho Nhà nước, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng kết hợp ngân sách thành phố.