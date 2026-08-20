Thi công cầu Tứ Liên: Người dân cần lưu ý gì khi qua đường Nghi Tàm từ 20/8?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố phương án phân luồng giao thông mới trên đường Nghi Tàm và các khu vực lân cận. Đây là bước chuẩn bị mặt bằng phục vụ gói thầu thi công cầu Tứ Liên cùng đường dẫn hai đầu cầu (đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao Trường Sa) – công trình huyết mạch kết nối trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc sông Hồng.

Giao thông qua đường Nghi Tàm được phân luồng qua đường tạm một chiều từ ngày 20/8 nhằm bảo đảm an toàn khi thi công dự án cầu Tứ Liên.

Theo phương án mới, từ 20/8, các phương tiện lưu thông trên đường Nghi Tàm muốn đi ra đường Âu Cơ và cầu Nhật Tân (trừ xe tải và xe khách trên 16 chỗ) sẽ phải rẽ phải tại cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm. Sau đó, xe cộ đi tiếp theo tuyến đường tạm rộng 6m mới mở để nhập làn vào đường Âu Cơ rồi tiếp tục hành trình hướng về cầu Nhật Tân.

Để tránh xung đột dòng phương tiện và ngăn ngừa nguy cơ ùn tắc, cơ quan chức năng quy định đoạn đường tạm 6m này chỉ cho phép lưu thông một chiều; cấm tuyệt đối mọi phương tiện đi ngược chiều. Đồng thời, toàn tuyến đường tạm được cắm biển cấm dừng, cấm đỗ để đảm bảo lòng đường luôn thông thoáng. Các hướng lưu thông khác qua khu vực nút giao Nghi Tàm vẫn giữ nguyên theo hiện trạng.

Phương án phân luồng này chính thức áp dụng từ ngày 20/8/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện trong giai đoạn đầu chuyển đổi lộ trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội được giao nhiệm vụ theo dõi sát tình hình giao thông thực tế trên tuyến, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn bất cập để đề xuất điều chỉnh ngay.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền các phường Tây Hồ, Hồng Hà tăng cường chốt trực, hướng dẫn phân luồng tại các nút giao trọng điểm; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh hoặc dừng đỗ xe trái phép gây cản trở dòng chảy giao thông.