Người dân Gia Lai đón tin vui: Chính thức khởi công đoạn cao tốc hơn 27.500 tỷ đồng, dài 68km qua địa hình hiểm trở, có 2 hầm đặc biệt và trụ cầu cao nhất Việt Nam

Ngày 19/8, tại xã Đăk Pơ (Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 2 (km22+000-km90+000), thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, theo Cổng thông tin UBND tỉnh Gia Lai.

Theo đó, dự án thành phần 2 có chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô xây dựng, yêu cầu kỹ thuật rất phức tạp gồm 2 công trình cầu cấp đặc biệt và 2 công trình hầm cấp đặc biệt đi qua đèo An Khê và Mang Yang, đòi hỏi sử dụng các giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên.

Dự án có 2 công trình cầu cấp đặc biệt và 2 công trình hầm cấp đặc biệt đi qua đèo An Khê và Mang Yang.

Việc triển khai Dự án thành phần 2 kết nối hai Dự án thành phần 1 và 3 tạo sự đồng bộ, liên hoàn của tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.﻿

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và hệ thống cảng biển, kết nối với trục cao tốc Bắc - Nam.﻿

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn khẳng định, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có ý nghĩa quan trọng, từng bước hình thành khung kết cấu hạ tầng khu vực Tây Nguyên, hành lang Đông - Tây giúp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Trung Bộ; kết nối với khu vực Nam Lào và Đông Bắc Campuchia và là cửa ngõ ra biển của khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, dự án thành phần 2 đi qua khu vực địa hình, địa chất phức tạp, đặc biệt là khu vực đèo An Khê; nhiều công trình có cấp kỹ thuật đặc biệt như hầm An Khê dài 2,8km, hầm Man Yang ở độ cao gần 100m so với mặt đất tự nhiên; 2 cầu Hà Tam và cầu Ba La 2 có chiều cao trụ xấp xỉ 100m, là trụ cầu cao nhất Việt Nam hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu thi công căn cứ theo hợp đồng sớm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho toàn bộ gói thầu, tập trung tối đa nguồn lực, khắc phục khó khăn về điều kiện thi công, chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc và nhân lực để tổ chức triển khai thi công.

Các đơn vị Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Hợp đồng, pháp luật liên quan; đồng thời nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ các dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp tương tự như Dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để đề xuất Chủ đầu tư các giải pháp kỹ thuật hiệu quả, hướng dẫn nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, ổn định công trình.﻿

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có tổng chiều dài 125km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng), được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng) và Dự án thành phần 3 (chiều dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng), đã tổ chức khởi công vào ngày 19/12/2025.



