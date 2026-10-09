Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai, người dân Hà Nội đón tin vui

| | Bất động sản

Hà Nội dự kiến thông xe kỹ thuật loạt đoạn thuộc Vành đai 2,5 vào ngày 10/10.

Theo Sở Xây dựng, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội dự kiến thông xe các đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5, gồm tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam.

Theo quy hoạch, Vành đai 2,5 có chiều dài gần 20km, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, với mặt cắt ngang rộng khoảng 40-50m. Tuyến đường đi qua nhiều khu vực đô thị đã phát triển và đang tiếp tục mở rộng của Hà Nội.

Ngày mai, người dân Hà Nội đón tin vui - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan đang phấn đấu thông xe đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng vào ngày 10/10/2026. (Ảnh chụp tháng 7/2026).

Đáng chú ý, dọc hành lang Vành đai 2,5 và các khu vực kết nối trực tiếp với tuyến có hàng loạt khu đô thị lớn như Nam Thăng Long (Ciputra), Tây Hồ Tây (Starlake), Ngoại giao đoàn, Royal City và Masterise Cao - Xà - Lá. Việc đưa thêm các đoạn tuyến vào khai thác sẽ mở rộng khả năng kết nối từ những khu đô thị này tới các trục giao thông lớn của thành phố.

Không chỉ Vành đai 2,5, trong quý IV, Hà Nội dự kiến tiếp tục đưa vào khai thác nhiều công trình giao thông quan trọng. Trong đó có đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, đoạn Vành đai 3,5 qua xã Hoài Đức và Quốc lộ 21B đoạn Vân Đình - đường tỉnh 424.

Dịp 10/10, Hà Nội dự kiến khởi công một loạt công trình, dự án trên địa bàn thành phố. Trong đó có Công viên Hồ Chí Minh; Dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòm Cầu, Phùng Hưng; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Thành phố cũng dự kiến khởi công Dự án thành phần 1 - đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây, cùng Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng.

Ngày mai, người dân Hà Nội đón tin vui - Ảnh 2.

Trong ngày này, Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán. Sun Group tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa cùng các giàn hỏa thuật phục vụ chương trình. Cả 3 điểm sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h, thắp sáng bầu trời Hà Nội trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, phục vụ người dân và du khách.

Văn Đoan

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay ngày mai, khu du lịch 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt

Ngay ngày mai, khu du lịch 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt Nổi bật

Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần đất ở: Tránh trở thành “phạt” người có đất?

Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần đất ở: Tránh trở thành “phạt” người có đất? Nổi bật

Thành phố giàu nhất miền Bắc đang làm đại lộ rộng 10 làn sẽ hoàn thành vào năm 2027, kết nối đến các đại đô thị của loạt ông lớn Vinhomes, Sunshine Group...

Thành phố giàu nhất miền Bắc đang làm đại lộ rộng 10 làn sẽ hoàn thành vào năm 2027, kết nối đến các đại đô thị của loạt ông lớn Vinhomes, Sunshine Group...

05:52 , 09/10/2026
Doanh nghiệp quy tụ 4 người phụ nữ trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng góp vốn phát triển loại hình BĐS đặc biệt, đón đầu “mỏ vàng” mới tại Việt Nam

Doanh nghiệp quy tụ 4 người phụ nữ trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng góp vốn phát triển loại hình BĐS đặc biệt, đón đầu “mỏ vàng” mới tại Việt Nam

00:02 , 09/10/2026
HoREA nêu cách quản lý quỹ bảo trì chung cư hàng trăm tỷ đồng

HoREA nêu cách quản lý quỹ bảo trì chung cư hàng trăm tỷ đồng

21:50 , 08/10/2026
Gia Lai sẽ có khu biệt thự du lịch golf gần 20 ha

Gia Lai sẽ có khu biệt thự du lịch golf gần 20 ha

21:21 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên