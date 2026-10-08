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Gia Lai sẽ có khu biệt thự du lịch golf gần 20 ha

| | Bất động sản

Khu đất rộng 19,62 ha tại Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai sẽ được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án khu biệt thự du lịch Học viện Golf.

Ngày 8/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu biệt thự du lịch Học viện Golf.

Theo phương án được phê duyệt, khu đất đưa ra đấu giá có diện tích 19,62 ha tại Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông. Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng khu biệt thự du lịch phục vụ nhu cầu của du khách và khách chơi golf trong nước và quốc tế. Chi phí thực hiện dự án (chưa bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất), được xác định hơn 1.485 tỷ đồng.

Người chơi golf tại một sân golf ở Gia Lai.

Khu đất hiện đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế lập thủ tục xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Dự kiến, việc đấu giá quyền sử dụng đất được tổ chức trong quý IV/2026. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê, trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn thuê đất là 50 năm.

Theo quy định, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 48 tháng, kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Trương Định

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