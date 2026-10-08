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Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội

| | Bất động sản

Chính thức đón khách đúng dịp 10/10, bến xe Yên Sở gây ấn tượng với quy mô hiện đại bậc nhất Hà Nội khi sở hữu tầng hầm ngầm rộng 5.000 m², nhà chờ trung tâm hình tròn và hệ thống vận hành tự động khép kín.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 1.

Kịp về đích đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, bến xe khách Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội) đã hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để sẵn sàng đón những lượt khách đầu tiên.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 2.

Được đầu tư gần 120 tỷ đồng trên diện tích 27.500 m², đây là bến xe liên tỉnh đầu tiên của Hà Nội sở hữu tầng hầm giữ xe quy mô 5.000 m² cùng tòa nhà điều hành hình tròn 3 tầng nổi hiện đại.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 3.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 4.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 5.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 6.

Bên trong công trình được trang bị hệ thống quản lý vé tự động, khu dịch vụ tích hợp khép kín, kỳ vọng giải tỏa áp lực quá tải kéo dài cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm ở cửa ngõ phía Nam.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 7.

Tầng 1 được quy hoạch làm sảnh chờ, quầy bán vé tích hợp không gian trưng bày (showroom).

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 8.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 9.

Toàn bộ tầng 2 dành riêng cho khu ẩm thực và dịch vụ ăn nhanh phục vụ hành khách. Theo ông Phạm Quyết Tiến, đại diện đơn vị quản lý vận hành tổ hợp ẩm thực bến xe Yên Sở, trong giai đoạn 1 sẽ có 12 gian hàng đi vào hoạt động để phục vụ những lượt khách đầu tiên. Sang giai đoạn 2, tổ hợp dự kiến mở rộng lên khoảng 45 gian hàng với công suất phục vụ từ 1.500 đến 2.000 chỗ ngồi.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 10.

Điểm nhấn khác biệt lớn nhất của công trình là tầng hầm rộng khoảng 5.000 m² – đưa Yên Sở trở thành bến xe khách đầu tiên tại Hà Nội sở hữu hạ tầng ngầm quy mô lớn. Khu vực này kết nối trực tiếp với mặt đất qua hệ thống thang máy và thang bộ hiện đại, tối ưu hóa việc trông giữ phương tiện và phân luồng di chuyển cho hành khách.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 11.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 12.

Hàng chục công nhân cùng máy móc đang hối hả tăng ca, gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước giờ đón khách.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 13.

Nằm trên đường Vành đai 3 tại cửa ngõ phía Nam, bến xe Yên Sở đóng vai trò mắt xích giao thông quan trọng kết nối với các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Nam. Cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và Giáp Bát 5 km, vị trí này tạo điều kiện thuận lợi để tái cơ cấu luồng tuyến và giảm tải áp lực cho hai đầu mối giao thông trọng điểm lân cận.

Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội- Ảnh 14.

Đưa vào khai thác, công trình sẽ đóng vai trò mắt xích trung chuyển trọng điểm ở phía Nam Hà Nội, góp phần tái cơ cấu mạng lưới xe khách liên tỉnh và san sẻ lưu lượng cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.

Theo Phùng Linh

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