Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội

Toàn bộ tầng 2 dành riêng cho khu ẩm thực và dịch vụ ăn nhanh phục vụ hành khách. Theo ông Phạm Quyết Tiến, đại diện đơn vị quản lý vận hành tổ hợp ẩm thực bến xe Yên Sở, trong giai đoạn 1 sẽ có 12 gian hàng đi vào hoạt động để phục vụ những lượt khách đầu tiên. Sang giai đoạn 2, tổ hợp dự kiến mở rộng lên khoảng 45 gian hàng với công suất phục vụ từ 1.500 đến 2.000 chỗ ngồi.