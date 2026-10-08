Cải tạo chung cư cũ gắn với chỉnh trang, phát triển đô thị

Đoàn đã khảo sát thực tế hiện trạng 3 cụm gồm: Chung cư III 33 với các chung cư 24 Ngô Quyền, 32 Ngô Quyền, 107B Trần Hưng Đạo, 26 Ngô Quyền, 23-43 Nguyễn Tri Phương, 1098-1104 Võ Văn Kiệt và 97C Trần Hưng Đạo; Cụm 3 chung cư trên đường Trần Phú, gồm các chung cư 346-382 Trần Phú, 380 Trần Phú và 362 Trần Phú; chung cư 900-930 Trần Hưng Đạo....cùng một số khu đất trên địa bàn phường An Đông.

Sau khi nghe báo cáo về hiện trạng và tiến độ triển khai các dự án, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu phường An Đông khẩn trương rà soát, cập nhật công tác lập quy hoạch, đồng thời đề xuất phương án quy hoạch đối với các khu chung cư cũ trên địa bàn. Việc quy hoạch phải đặt trong tổng thể chỉnh trang, phát triển đô thị, gắn với định hướng xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn 100 năm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM được giao phối hợp chặt chẽ với địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch đối với các khu đất tại những cụm chung cư đã khảo sát. Phương án phải bảo đảm đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố, phù hợp định hướng chỉnh trang đô thị, không làm gia tăng áp lực lên hạ tầng và phải tính toán đầy đủ các công trình, tiện ích, hạ tầng xã hội phục vụ người dân.

Đối với Sở Xây dựng TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu tiếp tục chủ trì, phối hợp các phường, xã có chung cư cần cải tạo, rà soát, đánh giá và đề xuất phương án cải tạo, xây dựng lại; sớm tổng hợp, trình UBND TPHCM để báo cáo Thường trực Thành ủy TPHCM theo đúng tiến độ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông lưu ý quá trình đề xuất phương án cải tạo phải đồng thời nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp và thực hiện theo hướng cải tạo tổng thể, đồng bộ. Việc xử lý chung cư cũ không chỉ dừng ở xây dựng lại các khối nhà mà phải gắn với chỉnh trang toàn bộ khu vực.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở, trong đó chú trọng xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước. Đối với tài sản công đã giao Trung tâm Quản lý nhà thuộc Sở Xây dựng quản lý, cần phối hợp với địa phương rà soát, quản lý và khai thác hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lãng phí.

Địa phương cần xác định rõ nhu cầu về các công trình, tiện ích còn thiếu như trường học, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình phục vụ cộng đồng để đề xuất phương án sử dụng quỹ đất phù hợp. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu phương án đấu giá để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Đối với Sở Tài chính, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị hướng dẫn các địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trong năm 2027, đồng thời nghiên cứu việc hỗ trợ nguồn lực gắn với phân cấp thẩm quyền, tạo điều kiện để các địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ cải tạo, chỉnh trang đô thị.