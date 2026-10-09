Cận cảnh dự án mở rộng 5 nút giao trung tâm Cần Thơ tiếp tục xin gia hạn

Dự án cải tạo 5 nút giao của Cần Thơ được phê duyệt đầu tư trong giai đoạn 2023-2026, đã được gia hạn lần 1 vào tháng 1/2026, nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công mở rộng. Ngoài ra, do số vốn của dự án được duyệt trước đây (gần 1.200 tỷ đồng), hiện không còn đủ để thực hiện cả 5 nút giao, nên phải nghiên cứu tăng vốn. Ảnh nút giao số 3.