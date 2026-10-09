Cận cảnh dự án mở rộng 5 nút giao trung tâm Cần Thơ tiếp tục xin gia hạn
Theo Cảnh Kỳ - Nhật Huy |
09-10-2026 - 14:24 PM |
Bất động sản
Chủ đầu tư dự án mở rộng 5 nút giao trọng điểm 1.200 tỷ đồng tại Cần Thơ xin lùi mốc hoàn thành 4 nút giao sang năm 2027 sau hơn 5 năm thi công trễ hẹn.
Theo Cảnh Kỳ - Nhật Huy
Tiền phong
Theo Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/can-canh-du-an-mo-rong-5-nut-giao-trung-tam-can-tho-tiep-tuc-xin-gia-han-post1883411.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM