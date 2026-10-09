Một nơi ở Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá đẹp hơn cả Maldives và Bali, quy tụ loạt “ông lớn” Sun Group, Vingroup, BIM Group... đổ bộ

Ngày 6/10, kết quả Readers’ Choice Awards 2026 trên ấn bản Mỹ của Condé Nast Traveler ghi nhận Phú Quốc dẫn đầu danh sách đảo tại châu Á với 95,26 điểm, vượt Boracay, Palawan (Philippines), Bali (Indonesia) và Phuket (Thái Lan).

Trên ấn bản Anh, đảo Ngọc đạt 98,26 điểm, đứng thứ hai châu Á sau Palawan (98,99 điểm). Đối chiếu các danh sách đảo theo khu vực của ấn bản Anh, Phú Quốc có điểm số cao thứ hai thế giới, vượt Barbados (98,16), Hydra (98,12), Fiji (97,97) và Maldives (95,35).

Readers’ Choice Awards là giải thưởng du lịch dựa trên bình chọn của độc giả, có lịch sử gần 4 thập kỷ ở ấn bản Mỹ. Mùa giải thứ 39 năm nay ghi nhận 798.867 lượt bình chọn, phản ánh đánh giá của du khách về điểm đến và dịch vụ từ trải nghiệm thực tế.

Các ứng viên phải đáp ứng ngưỡng tối thiểu về số lượt đánh giá và điểm tổng thể. Độc giả chấm theo tiêu chí của từng hạng mục, với 5 mức từ “kém” đến “xuất sắc”, sau đó quy đổi sang thang điểm 100. Với điểm đến biển đảo, các yếu tố được đánh giá gồm cảnh quan, bãi biển, ẩm thực, dịch vụ và lòng hiếu khách.

Kết quả năm nay nối tiếp đà thăng hạng của Phú Quốc trên bảng bình chọn của ấn bản Mỹ: từ vị trí thứ 8 châu Á năm 2023 lên thứ 2 năm 2024, dẫn đầu năm 2025 và tiếp tục giữ vị trí này trong năm 2026. Riêng năm 2025, đảo đạt 95,51 điểm, thuộc nhóm 3 hòn đảo có điểm số cao nhất toàn cầu.

Thuộc tỉnh An Giang, Phú Quốc có lợi thế về đường bờ biển dài, bãi cát trắng, nước biển trong xanh, khí hậu ôn hòa và hệ sinh thái biển đa dạng. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, đảo phát triển nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm, từ du lịch sinh thái, khám phá làng chài, tham quan làng ngọc trai, cảng cá An Thới đến thưởng thức hải sản địa phương.

Những năm gần đây, Phú Quốc liên tục được các tổ chức, tạp chí du lịch quốc tế ghi nhận. Travel + Leisure xếp đảo Ngọc vào nhóm điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp đang tăng trưởng mạnh tại châu Á – Thái Bình Dương.

Tháng 12/2025, tại World Travel Awards (WTA), Phú Quốc lần thứ 4 liên tiếp nhận danh hiệu “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới”. Bãi Kem lần đầu được vinh danh là “Bãi biển khu vực hàng đầu thế giới”.

Cũng tại WTA 2025, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) năm thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu “Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới”. Cầu Hôn (Kiss Bridge) tiếp tục được trao danh hiệu “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” năm thứ hai liên tiếp.

Sự phát triển du lịch của Phú Quốc còn gắn với hoạt động đầu tư của các tập đoàn như Sun Group, Vingroup, BIM Group, CEO Group và Meyland. Trong hơn một thập kỷ, các doanh nghiệp này đã đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng, hình thành hệ thống khu nghỉ dưỡng, khách sạn, tổ hợp vui chơi giải trí, khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn trên đảo.

Tại Nam đảo, Sun Group phát triển hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng với các công trình như cáp treo Hòn Thơm, Sun World Hon Thom, Thị trấn Hoàng Hôn và Cầu Hôn. Trong đó, cáp treo Hòn Thơm dài 7.899,9 m, được Guinness công nhận là tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới.

Doanh nghiệp cũng đầu tư chuỗi cơ sở lưu trú cao cấp gồm JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort và La Festa Phu Quoc.

Giai đoạn 2025–2027, Sun Group tiếp tục được giao nghiên cứu, triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị và du lịch phục vụ APEC 2027, đồng thời tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ở Bắc đảo, Vingroup phát triển quần thể nghỉ dưỡng – giải trí tích hợp gồm VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari, Grand World Phú Quốc, Corona Casino cùng hệ thống khách sạn, resort và sân golf. Mô hình “all-in-one” góp phần hình thành trung tâm du lịch quy mô lớn tại Gành Dầu, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Tại Bãi Trường, BIM Group phát triển khu phức hợp Phú Quốc Marina, quy tụ các thương hiệu khách sạn quốc tế như InterContinental, Regent và Park Hyatt, góp phần định hình khu vực này thành trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp.

CEO Group cũng là một trong những doanh nghiệp sớm đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Bãi Trường, với tổ hợp Sonasea Villas & Resort cùng các dự án Novotel Phu Quoc Resort, Best Western Premier Sonasea và Sonasea Residences. Các dự án góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ ở phía Tây đảo.

Bên cạnh phân khúc nghỉ dưỡng, Meyland phát triển Meyhomes Capital Phú Quốc tại trung tâm An Thới. Dự án được định hướng theo mô hình đô thị hiện đại, tích hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.