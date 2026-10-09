Giảm diện tích đất thu hồi cho Dự án 5 cụm đô thị trong khu đô thị mới Bình Chánh - Nhà Bè

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về điều chỉnh Quyết định số 865/TTg ngày 16/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) thuê đất để liên doanh với nước ngoài xây dựng phát triển 5 cụm đô thị trong khu đô thị mới Bình Chánh - Nhà Bè.

Theo đó, UBND TP điều chỉnh diện tích thu hồi đất từ 8.120.765 m² thành 8.065.759,10 m².

Điều chỉnh diện tích đất giao cho UBND TP.HCM quản lý phần diện tích đất còn lại từ 2.120.765 m² thành 2.065.759,10 m².

Lý do điều chỉnh là vì phần diện tích 55.005,9 m² trong ranh thu hồi đất của Dự án Khu E - Khu đô thị mới Nam Thành phố thuộc phạm vi thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20/2/2025.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng có trách nhiệm phối hợp hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (nếu thuộc trường hợp phải điều chỉnh); cung cấp hồ sơ, tài liệu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng đối với phần diện tích 55.005,9 m² thuộc trách nhiệm của Công ty theo quy định pháp luật, Quyết định số 865/TTg và các văn bản pháp lý có liên quan.

Việc điều chỉnh giảm diện tích không làm miễn, giảm hoặc chấm dứt các nghĩa vụ đã được xác lập. Công ty hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản thuộc trách nhiệm của mình theo kết quả xác định của cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm không tính trùng các khoản đã thực hiện.

UBND TP giao Sở, ngành và các đơn vị liên quan xác định bằng văn bản việc điều chỉnh diện tích có phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, rà soát căn cứ pháp lý, xác định trách nhiệm, giá trị các khoản bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng, các khoản ngân sách đã chi và khoản Công ty đã thực hiện; tham mưu xử lý, thu hồi khoản phải hoàn trả (nếu có), bảo đảm không thất thu ngân sách và không tính trùng chi phí....