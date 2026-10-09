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Hà Nội: Một doanh nghiệp được sử dụng gần 4.000m2 đất tại Sóc Sơn để làm dự án

| | Bất động sản

Công ty Đạt Thắng được chuyển mục đích sử dụng 3.700,3m² đất nông nghiệp và giao 296,7m² đất để thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ Thành Tuyết.

Hà Nội: Một doanh nghiệp được sử dụng gần 4.000m2 đất tại Sóc Sơn để làm dự án - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT UBND TP.Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 5435/QĐ-UBND ngày 2/10/2026 về việc cho phép Công ty TNHH Đạt Thắng (Đạt Thắng) chuyển mục đích sử dụng 3.700,3m² đất nông nghiệp và giao cho Công ty 296,7m² đất do UBND xã Sóc Sơn quản lý để sử dụng 3.997m² đất tại Tổ 5, xã Sóc Sơn thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ Thành Tuyết.

Trong tổng diện tích 3.997m² đất, bao gồm 3.812,7m² đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ. Mục đích sử dụng đất là Đất thương mại dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất 50 năm tính từ ngày Chủ tịch UBND TP ký quyết định này. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Diện tích 184,3m² đất xây dựng vỉa hè phía Tây khu đất là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh. Chủ đầu tư được sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo Dự án được duyệt.

Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng theo chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng của Dự án được duyệt; sau khi hoàn thành bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

UBND TP.Hà Nội giao Công ty Đạt Thắng có trách nhiệm liên hệ với UBND xã Sóc Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế Thành phố để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

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