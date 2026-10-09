Kusto Home và lời giải riêng cho Hà Nội

Là thành viên của Kusto Group, tập đoàn đầu tư quốc tế hoạt động tại nhiều thị trường, Kusto Home mang đến Việt Nam những dự án được phát triển từ sự thấu hiểu cách người Việt sống và gắn kết. Tại TP.HCM, dấu ấn của nhà phát triển gắn liền với Diamond Island và Urban Green.

Với Diamond Island, Kusto Home đã tạo nên một trong những dấu mốc đầu tiên của mình tại thị trường Việt Nam. Từ sớm, dự án đã định hình cách tiếp cận "resort home" giữa lòng thành phố: mật độ cư dân thấp, không gian xanh và mặt nước rộng mở, hệ tiện ích phong phú cùng những khoảng riêng được dành nhiều hơn cho mỗi gia đình. Giá trị nơi ở vì thế không còn được đo đơn thuần bằng mét vuông căn hộ, mà bằng chất lượng sống và mức độ riêng tư mà cư dân thực sự sở hữu.

Nhiều năm sau khi hoàn thành, Diamond Island vẫn là lựa chọn của cộng đồng cư dân đề cao sự riêng tư và chất lượng sống

Đến Urban Green, cách tiếp cận được điều chỉnh cho một bối cảnh khác, với cư dân chủ yếu là người trẻ năng động. Bàn giao năm 2025, chỉ sau thời gian ngắn, dự án đã hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu cùng hệ thống tiện ích, thương mại phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Mỗi dự án là một bài toán khác nhau. Vì thế, điều Kusto Home tích lũy không chỉ là kinh nghiệm phát triển bất động sản, mà còn là sự thấu hiểu cách con người thực sự sống trong những không gian ấy sau khi công trình hoàn thành: từ việc khu vực sinh hoạt chung kết nối cộng đồng ra sao, tiện ích gắn kết các thành viên trong gia đình thế nào, đến việc nhận ra đâu là khoảng riêng cần được tôn trọng. Sau cùng, đó là lời giải cho câu hỏi điều gì khiến một tòa nhà trở thành nơi người ta muốn trở về sau một ngày làm việc dài.

Tại Urban Green, cảnh quan xanh và các không gian tiện ích được tổ chức xoay quanh nhu cầu sống thường nhật của cộng đồng cư dân.

Nền tảng của cách làm này là triết lý phát triển Beyond Property: mỗi dự án bắt đầu từ việc thấu hiểu con người, văn hóa địa phương và nhu cầu sống thực tế. Từ đó, doanh nghiệp "may đo" từng khía cạnh của dự án cho cộng đồng cư dân mục tiêu, cách tiếp cận được gọi là Kustomization. Đi cùng là giá trị Understanding: đặt mình vào vị trí khách hàng để hiểu nhu cầu và mong muốn của họ.

Hà Nội và một cách hiểu mới về sự sang trọng

Với The Reflection West Lake tại khu vực Hồ Tây, Kusto Home đứng trước một bối cảnh khác hẳn.

"Nếu những dự án trước giúp chúng tôi hiểu hơn về thị trường và khẩu vị người mua nhà phía Nam, thì Hà Nội đặt ra một bài toán mới về văn hóa, thẩm mỹ và cách con người nhìn nhận giá trị của nơi ở", ông Sergey Nam, CEO Kusto Home, chia sẻ.

Ở Hà Nội, sự sang trọng không nhất thiết được thể hiện bằng thật nhiều chi tiết. Một không gian có thể được đánh giá qua cách ánh sáng đi vào căn phòng, chất liệu người ở chạm vào mỗi ngày, khoảng riêng dành cho gia đình, hay đơn giản là một khung cửa đủ rộng để nhìn ra mặt hồ.

Với nhóm khách hàng cao cấp, nơi ở ngày càng phản ánh những lựa chọn rất cá nhân. Sau nhiều năm tạo dựng sự nghiệp và tài sản, câu hỏi không còn là "có thêm bao nhiêu", mà là "điều gì thực sự phù hợp với cách mình muốn sống".

Phối cảnh The Reflection West Lake, dự án của Kusto Home tại khu vực Hồ Tây, Hà Nội.

154 căn hộ và những lựa chọn có chủ đích

Lời giải đầu tiên của Kusto Home nằm ở quy mô. The Reflection West Lake chỉ gồm 154 căn hộ, con số khá giới hạn khi thị trường Hà Nội ngày càng xuất hiện nhiều dự án nhà ở cao cấp quy mô lớn. Thay vì tìm lợi thế bằng số lượng, dự án hướng đến một cộng đồng cư dân riêng tư hơn và tập trung nguồn lực vào trải nghiệm của từng không gian sống.

Tinh thần ấy tiếp tục thể hiện qua kiến trúc hai tòa tháp bất đối xứng, hệ kính kịch trần và cách tổ chức góc nhìn cho từng căn hộ. Ánh sáng tự nhiên và cảnh quan Hồ Tây vì thế không chỉ là phông nền bên ngoài công trình, mà trở thành một phần của trải nghiệm bên trong căn nhà.

Phối cảnh không gian cảnh quan tại The Reflection West Lake, hướng đến trải nghiệm sống riêng tư và gần gũi với thiên nhiên.

Ở lớp gần hơn là những gì cư dân trực tiếp nhìn thấy và chạm vào. Không gian bếp, phòng tắm và khu sinh hoạt sử dụng thiết bị từ Smeg, Bosch, Villeroy & Boch, cùng các bề mặt hoàn thiện như marble slab và Vasta Stone.

Nếu kiến trúc quyết định hình hài của nơi ở, trải nghiệm sống lâu dài lại phụ thuộc vào cách công trình được vận hành sau bàn giao. Tòa căn hộ nằm liền kề khách sạn 5 sao The Reflection West Lake Hà Nội do thương hiệu Radisson quản lý. Cư dân có thể tiếp cận các dịch vụ, tiện ích chuẩn quốc tế như dịch vụ phòng 24/7, giặt ủi và giặt khô, dịch vụ tiệc … và các dịch vụspa, hồ bơi và phòng gym. Khối căn hộ và khách sạn được vận hành tách biệt để bảo đảm sự riêng tư.

Từ kiến trúc, vật liệu đến không gian sống, khái niệm "cao cấp" được Kusto Home cụ thể hóa bằng những giá trị cư dân có thể trực tiếp nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm.

The Reflection West Lake: bản thiết kế riêng cho Hồ Tây

Với Kusto Home, The Reflection West Lake mở ra một chương mới tại Hà Nội, nhưng vẫn tiếp nối tinh thần đã định hình qua gần hai thập kỷ tại Việt Nam: kinh nghiệm là nền tảng để thấu hiểu và thích ứng, bởi mỗi nơi chốn có một cách sống riêng.

Tại Tây Hồ, sự thấu hiểu ấy mang hình hài của một dự án chỉ 154 căn hộ, hai tòa tháp có nhận diện riêng, những lựa chọn vật liệu có thể kiểm chứng. Tất cả cùng hướng đến một cách sống riêng tư, chỉn chu và tiết chế, đúng với cách người Hà Nội nhìn nhận giá trị của nơi ở.

Sau cùng, một dự án chỉ thực sự thuộc về một nơi chốn khi được bắt đầu từ việc hiểu những người sẽ sống ở đó. The Reflection West Lake là lời giải riêng như thế, dành cho Hà Nội.

The Reflection West Lake – dự án được phát triển bởi Kusto Home

Địa chỉ: Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội

Website: https://thereflectionwestlake.vn/

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