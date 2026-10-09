9.000 căn nhà ở xã hội dự kiến xuất hiện tại TP.HCM trong năm 2026

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM (Ảnh: Trần Chung).

Theo thống kê từ Sở Xây dựng TP.HCM, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030 gồm 129.257 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê.

Trong đó, chỉ tiêu từng năm là 9.000 căn trong năm 2026; 57.657 căn vào năm 2027 và 38.200 căn mỗi năm trong giai đoạn 2028–2030.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 dự án với quy mô 2.283 căn; có 13 dự án khởi công, quy mô khoảng 14.000 căn. Lũy kế, thành phố có 25 dự án đang thi công xây dựng, với khoảng 22.900 căn.

Trong năm 2026, dự kiến có 13 dự án hoàn thành, cung cấp khoảng 9.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM; đồng thời, 17 dự án với quy mô khoảng 18.000 căn dự kiến hoàn thành từ phần móng trở lên, đủ điều kiện xem xét đưa ra thị trường theo quy định.

Về quỹ đất, TP.HCM đã tổng hợp 191 khu đất, dự án phát triển nhà ở xã hội, với tổng diện tích khoảng 740ha.

Trong đó, khu vực TP.HCM trước sáp nhập có 100 khu đất, dự án với diện tích 412,5ha; khu vực Bình Dương trước sáp nhập có 59 khu đất, dự án với diện tích 184,09ha; khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trước sáp nhập có 32 khu đất, dự án với diện tích 143,61ha.

Để chủ động tạo thêm quỹ đất, UBND TP.HCM đã giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng đề án sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai sẵn có, rà soát quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý và nghiên cứu chuyển đổi một số khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà xưởng sử dụng kém hiệu quả sang phát triển nhà ở xã hội.

Theo định hướng, tổng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM dự kiến đạt khoảng 1.740ha, chưa kể các quỹ đất tại những khu vực động lực thuộc địa bàn Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội chủ yếu liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục pháp lý, sự phù hợp quy hoạch và khả năng thu hút nguồn vốn, nhất là đối với nhà ở cho thuê có vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành Công văn số 1913 ngày 14/3/2026 về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trong đó cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

Sở Xây dựng cũng đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách ưu đãi trong đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo trì và khai thác nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê nhằm tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, thành phố đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất phù hợp với đặc thù các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời rà soát quỹ đất do Nhà nước quản lý để xem xét đầu tư bằng ngân sách hoặc thu hút nhà đầu tư tham gia theo quy định.

Đối với nhà ở cho thuê, TP.HCM đặt mục tiêu tạo lập 25.000 căn thông qua Quỹ Phát triển nhà ở thành phố; khoảng 10.000 căn thuộc chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố đầu tư; đồng thời phát triển 10.000 căn nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Sở Xây dựng cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đôn đốc tiến độ các dự án và triển khai cơ chế hỗ trợ nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được Chính phủ giao trong giai đoạn 2026–2030.