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Thiết kế ngôi nhà 300m² kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

| | Bất động sản

Ngôi nhà rộng 300m² được thiết kế theo hướng kết hợp những giá trị quen thuộc của kiến trúc nhà ở truyền thống với nhu cầu sinh hoạt hiện đại. Công trình hoàn thành năm 2021 và giành giải Đồng tại Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022.

Ý tưởng chủ đạo của ngôi nhà là giữ lại cảm giác gần gũi, quen thuộc trong không gian sống, đồng thời tìm kiếm những cách tổ chức mới phù hợp với đời sống hiện nay.

Thay vì sao chép nguyên vẹn hình thức của nhà ở truyền thống, công trình hướng đến việc kế thừa những giá trị cũ thông qua ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Sự kết hợp này được đặt ra từ cả hai phương diện: hình ảnh bên ngoài và trải nghiệm sinh hoạt bên trong.

Theo định hướng của nhóm thiết kế, ngôi nhà cần đáp ứng sự tiện nghi trong đời sống thường ngày nhưng vẫn đem lại cảm giác thân thuộc cho người sử dụng. Đây cũng là cơ sở để công trình tìm kiếm sự cân bằng giữa những yếu tố quen thuộc và các thử nghiệm mới về cấu trúc không gian.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận là quan niệm truyền thống không nhất thiết phải được lưu giữ bằng việc lặp lại những hình thức kiến trúc cũ. Các giá trị ấy có thể tiếp tục hiện diện trong nhà ở ngày nay thông qua cách tổ chức không gian và những điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Với định hướng đó, ngôi nhà được giới thiệu như một thử nghiệm về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, trong đó sự tiện nghi và cảm giác gần gũi cùng được xem là những yêu cầu quan trọng.

Công trình được trao giải Đồng tại Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022. Đây là một trong những ghi nhận dành cho hướng tiếp cận nhà ở kết hợp các giá trị kiến trúc truyền thống với những tìm tòi mới trong thiết kế đương đại.

Theo Thúy Hiền

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