Cơ hội Sở hữu căn hộ đẳng cấp Royal Mansion, Thành Phố Bắc Ninh với hàng loạt ưu đãi

‏Khi chuẩn sống cao cấp được khai mở từ bài toán sở hữu linh hoạt‏

‏Khi đô thị bước vào chu kỳ phát triển mới, diện mạo hạ tầng và kiến trúc dần đổi thay, đồng thời hình thành một cộng đồng cư dân với những kỳ vọng cao hơn về chất lượng sống. Nhu cầu sở hữu nhà ở theo đó hướng đến những không gian được đầu tư đồng bộ, nơi tiện nghi, dịch vụ và các hoạt động thư giãn trở thành một phần của đời sống hằng ngày.‏

‏Đáp ứng nhu cầu ấy, ROYAL MANSION‏ (Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang, nay là phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh)‏‏ ‏tọa lạc tại khu vực Ngã 6 – nút giao Đồng Sơn, trung tâm mới của thành phố Bắc Ninh, được phát triển theo mô hình tổ hợp hiện đại. Sự kết hợp giữa căn hộ cao cấp, dinh thự thương mại, tháp văn phòng, khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế Marriott cùng hệ tiện ích đa dạng tạo nên một tổng thể gắn kết giữa an cư, làm việc và tận hưởng, góp phần định hình chuẩn sống mới tại khu vực.‏

‏Dự án ‏ ‏Royal‏ ‏ Mansion ‏ ‏tọa‏ ‏ lạc tại Ngã 6, nút giao Đồng Sơn, TP Bắc Ninh‏

‏Đặc biệt, dự án có mức giá hợp lý cùng phương án tài chính linh hoạt, nhiều ưu đãi. Cụ thể, giá bán căn hộ chỉ từ 2,2 tỷ đồng. Khách hàng chỉ cần vốn ban đầu từ 660 triệu đồng khi ký hợp đồng mua bán là đã có cơ hội trở thành chủ nhân của căn hộ cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố.‏

‏Trong trường hợp sử dụng vốn vay, chủ đầu tư là Tập đoàn TUTA hỗ trợ khách vay tới 70% giá trị căn hộ, ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng. ‏

‏Đặc biệt, để chào mừng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, dự án dành ưu đãi 3% cho 29 khách hàng đầu tiên thanh toán theo tiến độ. ‏

‏Một đặc quyền khác là voucher lên tới 300 triệu đồng khi khách hàng đồng sở hữu ION CITY - một dự án nổi bật tại Thủ phủ công nghiệp FD‏‏I (Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, TP. Bắc Ninh)‏ ‏do Tập đoàn TUTA phát triển.‏

‏Ngoài ra, chủ đầu tư cũng thiết kế đặc quyền an cư, tặng 1 năm phí dịch vụ kể từ ngày bàn giao. Ưu đãi này cho thấy sự chăm chút của chủ đầu tư đối với cư dân, phản ánh tinh thần mà Royal Mansion hướng đến: "Sống resort 365 ngày" - đưa trải nghiệm gắn với các kỳ nghỉ trở thành một phần của đời sống thường nhật.‏

‏Có thể thấy, ưu đãi chính sách bán hàng của Royal Mansion bao phủ toàn bộ hành trình của khách hàng: từ hỗ trợ khả năng sở hữu, tối ưu dòng tiền đến những giá trị cộng thêm trong quá trình an cư và trải nghiệm hệ sinh thái. ‏

‏Chuỗi đặc quyền giá trị kiến tạo không gian sống biểu tượng‏

‏Bên cạnh chính sách ưu đãi, sức hút của ROYAL MANSION đến từ giá trị sống cao cấp tại trung tâm Bắc Ninh. Tọa lạc tại 299 Hùng Vương, phường Tân Tiến, trong khu vực trung tâm hành chính – chính trị mới, dự án thuận tiện kết nối các cơ quan, siêu thị, bệnh viện, quảng trường và công viên.‏

‏Kiến trúc lấy cảm hứng từ "Mây núi đỉnh thiêng Yên Tử", kết hợp những đường nét uyển chuyển và hệ kính cong, tạo diện mạo riêng cho công trình. Bên trong căn hộ, vật liệu và thiết bị được lựa chọn kỹ lưỡng, từ kính Triple Low-E, đá Vicostone, gạch Porcelain khổ lớn đến thiết bị TOTO, phụ kiện Hafele và hệ chiếu sáng Philips.‏

‏Căn hộ Royal Mansion với Thiết kế kính tràn, kết nối với ánh sáng tự nhiên‏

‏Tinh thần "Sống resort 365 ngày" được cụ thể hóa qua hệ tiện ích gần 60.000 m², gồm bể bơi trong nhà và ngoài trời, spa, thư viện, rạp chiếu phim, phòng golf 3D, sân pickleball cùng các không gian làm việc, sinh hoạt chung. Cư dân có thể thư giãn, rèn luyện sức khỏe và kết nối gia đình ngay trong nội khu.‏

‏Hệ tiện ích mang đến chuẩn sống nghỉ dưỡng 365 ngày‏

‏Hạ tầng được đầu tư đồng bộ với ba tầng hầm liên thông với diện tích sàn đỗ xe lên đến 57.000m2 và tích hợp hơn 50 trạm sạc xe điện, góp phần hoàn thiện sự tiện nghi trong sinh hoạt của cư dân hằng ngày.‏

‏Hội tụ vị trí đắc địa, kiến trúc đặc sắc và hệ tiện ích phong phú, ROYAL MANSION mang đến lựa chọn an cư xứng tầm, nơi giá trị được cảm nhận qua chất lượng sống mỗi ngày.‏