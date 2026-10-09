CII muốn huy động 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE) vừa thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 200 tỷ đồng.

Cụ thể, CII sẽ chào bán 2.000 trái phiếu mã CIIL12601, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 2 năm.

Lãi suất cố định áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm; từ kỳ tính lãi thứ 5 trở đi áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + 4,8%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 10/2026.

Trái phiếu có tài sản bảo đảm gồm: Phần vốn góp trị giá hơn 215 tỷ đồng của CII tại Công ty TNHH Đối tác Công tư CII và toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan đến toàn bộ số vốn góp nêu trên;

10 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đối tác Công tư CII tại Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE), tương đương 24,1% vốn CEE (trị giá gần 106 tỷ đồng) và toàn bộ quyền/lợi ích phát sinh từ số cổ phần này;

8,62 triệu cổ phần trị giá 91,3 tỷ đồng thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII tại CEE, tương ứng 20,78% vốn CEE cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh.

CII sẽ dùng toàn bộ số vốn huy động được từ phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ. Cụ thể như sau:

Nguồn: CII

Ở chiều ngược lại, CII cũng công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 10/2026. Trong đó, CII dự kiến mua lại 302 trái phiếu, tương đương 30% tổng lượng trái phiếu chào bán của mã CII12402, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị mua lại là 30,2 tỷ đồng.

Ngày thực hiện mua lại là 19/10/2026. Công ty sử dụng các nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh để thực hiện việc mua lại.

Được biết, mã CII12402 có tổng trị giá 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 17/10/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn 17/10/2027.

Tiếp đến, CII dự kiến mua lại 45 trái phiếu, tương đương 30% tổng lượng trái phiếu đã chào bán của mã CII12403, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị mua lại là 4,5 tỷ đồng.

Ngày mua lại dự kiến 26/10/2026. Công ty sử dụng các nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh để thực hiện việc mua lại.

Được biết, mã CII12403 được phát hành ngày 25/10/2024, giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn 25/10/2027.