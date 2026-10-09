Sông Town sắp bàn giao, đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị tại đô thị biển CaraWorld

‏Cột mốc đưa Sông Town tiến gần giai đoạn vận hành, trong lúc quy mô du lịch Khánh Hòa, hệ sinh thái "all in one" và chính sách bán hàng nhiều ưu đãi gia tăng tiềm năng khai thác thương mại – lưu trú tại CaraWorld.‏

‏Quy mô du lịch mở rộng nhu cầu chi tiêu và lưu trú‏

‏Du lịch Khánh Hòa đang duy trì quỹ đạo tăng trưởng đáng ghi nhận, tạo nền tảng vững chắc để khai thác các dịch vụ lưu trú và thương mại ven biển. Báo cáo thống kê 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy địa phương đón hơn 20,4 triệu lượt khách, trong đó có 9,3 triệu lượt khách lưu trú. Tỷ lệ tăng trưởng 45,6% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt gần 68.000 tỷ đồng đã chứng minh sức hút lớn của thủ phủ du lịch Nam Trung Bộ. ‏

‏Nhà phố Sông Town tăng khả năng khai thác nhờ nguồn khách lớn đến Bãi Dài, Cam Ranh‏

‏Dự kiến trong quý IV, tỉnh sẽ đón thêm hơn 3,3 triệu lượt khách. Cả năm 2026, Khánh Hòa kỳ vọng đón 23,7 triệu lượt khách, tạo ra tổng thu du lịch lên đến 80.200 tỷ đồng. ‏

‏Bên cạnh thị trường khách nội địa, dòng khách quốc tế mở rộng nhu cầu thương mại cho điểm đến. Chỉ trong chín tháng đầu năm 2026, địa phương thu hút hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực du lịch tàu biển cũng đón 39 chuyến tàu quốc tế đưa 62.363 người lên bờ tham quan từ đầu năm, đồng thời chuẩn bị đón thêm 16 chuyến trong những tháng còn lại. Nhóm khách du lịch đến từ các quốc gia phát triển luôn mang đặc trưng lưu trú dài ngày và sẵn sàng chi trả mạnh tay cho những loại hình dịch vụ chất lượng cao.‏

‏Lưu lượng khách liên tục tăng tạo nguồn sinh khí bền bỉ, nuôi dưỡng tiềm năng sinh lời cho các dãy nhà phố biển tại CaraWorld. Một thị trường du lịch tăng trưởng bền vững đồng nghĩa với nhu cầu vui chơi, ẩm thực, mua sắm và lưu trú tại các điểm đến quy mô sẽ tiếp tục gia tăng, mở rộng cơ hội kinh doanh cho các sản phẩm thương mại – lưu trú trong toàn khu.‏

‏Hệ sinh thái tiện ích "all in one" chắp cánh cho tiềm năng Sông Town‏

‏Nếu sự bứt phá của du lịch Khánh Hòa mang lại nguồn khách dồi dào, thì hệ sinh thái tiện ích đa dạng của CaraWorld chính là "thỏi nam châm" giữ chân và kích thích nhu cầu chi tiêu của du khách, từ đó mang lại giá trị khai thác thương mại cho dòng sản phẩm nhà phố biển Sông Town.‏

‏Trên quỹ đất quy mô gần 800ha, CaraWorld kiến tạo một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh bao gồm tổ hợp nghỉ dưỡng Wyndham Grand, sân KN Golf Links 27 hố tiêu chuẩn quốc tế, công viên biển CaraBeach cùng hàng loạt hoạt động thể thao, giải trí sôi động bên bờ Bãi Dài. Hệ sinh thái "all in one" sẵn sàng đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ ẩm thực, mua sắm đến thể thao, vui chơi giải trí, đưa CaraWorld trở thành điểm đến hàng đầu của các kỳ nghỉ gia đình, kỳ nghỉ trải nghiệm, hội thảo - hội nghị (MICE), bến đỗ của các chuyến hải trình quốc tế… ‏

‏CaraWorld được xác lập kỷ lục Đại đô thị biển đầu tiên có vị trí liền kề sân bay và cảng biển quốc tế‏

‏Giữ vai trò tâm điểm thương mại của toàn đô thị biển, Sông Town được thiết kế chuyên biệt để đón trọn luồng khách lớn đổ về.‏

‏Cấu trúc mặt tiền kép của các căn nhà phố biển mô hình "Nhà bên sông, phố bên vịnh" tại đây đã giải quyết được nhược điểm của các mô hình nhà phố truyền thống, tối ưu hóa dư địa khai thác thương mại và lưu trú. Mặt trước dãy nhà nằm trên trục đại lộ giao thương sầm uất‏ ‏ bậc‏ ‏ nhất ‏ ‏của đô thị biển, lý tưởng để vận hành chuỗi cửa hàng bán lẻ, F&B, văn phòng dịch vụ…Khoảng không phía sau ôm trọn dòng sông sinh thái, sân vườn, hồ bơi riêng, tạo không gian nghỉ dưỡng. Cấu trúc độc đáo này giúp nhà phố Sông Town có thể khai thác kinh doanh linh hoạt, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn lưu trú wellness riêng tư mà nhóm khách cao cấp tìm kiếm.‏

‏Mô hình "Nhà bên sông, phố bên vịnh" tại Sông Town tạo dấu ấn riêng trên thị trường‏

‏Bài toán tài chính linh hoạt và lực đẩy từ tiến độ bàn giao trọn gói‏ ‏ ‏

‏Đồng hành cùng tiềm năng thương mại, chính sách tài chính linh hoạt giúp nhà đầu tư gia tăng cơ hội sở hữu bất động sản biển sở hữu lâu dài. Mức giá bán từ 65 triệu đồng/m² cùng gói hỗ trợ vay ngân hàng 45%, ân hạn nợ gốc lên đến 60 tháng và cam kết lợi nhuận 10% trong hai năm đầu tiên‏ ‏ ‏ ‏(theo quy định tại từng thời điểm áp dụng cho từng sản phẩm)…tạo điều kiện cho người mua cân đối dòng tiền, giảm áp lực trả nợ ngân hàng và tập trung nguồn lực vào kế hoạch kinh doanh.‏

‏Ở cột mốc bàn giao tới đây, Sông Town sẽ bước sang một nhịp phát triển mới, chính thức bước vào giai đoạn khai thác, vận hành. Hàng trăm căn nhà phố biển sở hữu lâu dài sẽ bắt đầu được trao tay chủ nhân từ quý IV/2026, với đợt đầu tiên diễn ra vào ngày 10/10. ‏

‏Các căn được bàn giao hoàn thiện nội thất, quy tụ các thương hiệu uy tín như cửa nhôm kính Xingfa, hệ thống điều hòa và thông gió Mitsubishi, thiết bị vệ sinh Toto, phụ kiện bếp Electrolux, thiết bị điện tử Samsung hoặc thương hiệu tương đương. Ngoài ra còn có bãi đỗ xe riêng, mang đến sự thuận tiện đối với cả nhu cầu ở và khai thác lưu trú. Với tiêu chuẩn này, chủ sở hữu vừa tiết kiệm chi phí vừa có thể sớm đưa tài sản vào sử dụng, kinh doanh.‏

‏Không gian nội thất hoàn thiện bên trong nhà phố biển Sông Town ‏

‏Đặt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, phương án đầu tư tại Sông Town mang đến một chiến lược bài bản nhằm tối ưu hóa và bảo vệ an toàn cho dòng tiền. Từ thị trường du lịch đang mở rộng, hệ sinh thái điểm đến ngày càng hoàn thiện đến những sản phẩm chuẩn bị được bàn giao và đưa vào sử dụng, Sông Town hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết về pháp lý, công năng, tiện ích lẫn các giá trị cộng thêm và hưởng trọn các lợi thế về điểm đến, giúp cho các nhà đầu tư an tâm lựa chọn phương án khai thác phù hợp, từ kinh doanh thương mại, lưu trú đến nắm giữ tài sản trong dài hạn. ‏