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EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế

Ngày 10-10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước việc Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Theo đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh việc EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Quyết định này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có EU, trên tinh thần xây dựng, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy minh bạch thuế, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp cũng như xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế công bằng, thuận lợi, bền vững.

PV

Sài Gòn Giải Phóng

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