Mỹ cấm cửa còn Anh thì chào đón xe điện Trung Quốc: Giờ đây London đứng trước lựa chọn khó khăn

Anh hiện là một trong những thị trường lớn hiếm hoi chưa áp thuế bổ sung riêng đối với xe điện Trung Quốc, bên cạnh Nhật Bản và Na Uy. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) áp mức thuế bổ sung lên tới 35,3% đối với một số nhà sản xuất Trung Quốc, ngoài mức thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 10% đối với ô tô nước ngoài.

Khoảng cách chính sách này có thể trở thành vấn đề với London khi EU thúc đẩy sáng kiến “Made in Europe”, ưu tiên các sản phẩm được sản xuất trong khối. Một quan chức EU nói với Financial Times rằng Anh có thể cần nâng thuế xe điện Trung Quốc và điều chỉnh chính sách thương mại gần hơn với EU để tránh các rào cản mới.

Theo The Sunday Times, Bộ trưởng Kinh doanh Anh Jonathan Reynolds đang cân nhắc phương án áp mức thuế tương đương EU.

Đây là bài toán nhạy cảm bởi Thủ tướng Andy Burnham đang thúc đẩy cải thiện quan hệ với EU, trong khi việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có thể dẫn tới các biện pháp đáp trả từ Bắc Kinh.

Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng”, đồng thời tuyên bố phản đối mọi biện pháp phân biệt đối xử, bao gồm tăng thuế hoặc hạn chế đối với sản phẩm Trung Quốc.

Sức ép lên Anh càng lớn khi các thương hiệu Trung Quốc đang mở rộng nhanh trên thị trường ô tô nước này.

Theo JATO Dynamics, trong 8 tháng đầu năm 2026, các hãng xe Trung Quốc đã đăng ký 519.424 xe điện và hybrid tại Anh, chiếm 28,1% thị trường, tăng mạnh so với mức 12,9% cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, xe hybrid tăng mạnh hơn xe điện chạy pin. Điều này cho thấy nếu London chỉ áp thuế nhằm vào xe điện sản xuất tại Trung Quốc, chính sách có thể không đủ để ngăn đà mở rộng của các thương hiệu nước này.

Paul Hilton, người đứng đầu bộ phận bán lẻ của JATO Dynamics, cho rằng lợi thế của các hãng Trung Quốc nằm ở chi phí, tốc độ tung sản phẩm và chuỗi cung ứng. Theo ông, Anh cần kết hợp chính sách thương mại với hỗ trợ sản xuất trong nước, giảm chi phí năng lượng và pin, phát triển hạ tầng sạc và đào tạo nhân lực.

Một ví dụ đáng chú ý là Jaecoo 7, mẫu SUV Trung Quốc được ví von là “Range Rover của Temu”. Xe có giá khởi điểm khoảng 29.000 bảng Anh, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 45.500 bảng của Land Rover Discovery Sport.

Tháng 9, Jaecoo 7 bán được 10.814 chiếc tại Anh, vượt Tesla Model 3, Ford Puma và Kia Sportage để trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong tháng.

Rico Luman, chuyên gia kinh tế của ING, nhận định khoảng cách chính sách giữa Anh và EU đang thu hẹp dư địa lựa chọn của London. Tuy nhiên, châu Âu cũng chưa thể dễ dàng tách khỏi chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực pin, khoáng sản đất hiếm và năng lực tinh luyện.

Vì vậy, quyết định của Anh không chỉ là câu chuyện về thuế nhập khẩu. Nó còn liên quan đến quan hệ với EU, quan hệ với Trung Quốc và tương lai của ngành công nghiệp ô tô Anh trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xe điện toàn cầu.