Khoan 5.500 mét, phát hiện mỏ chứa hơn 10 triệu thùng dầu, khu mỏ 190 km ngoài khơi có thêm 'kho báu'

Tập đoàn năng lượng Na Uy Equinor vừa phát hiện thêm khí đốt tại khu vực Gullfaks South ở Biển Bắc, cách thành phố Bergen khoảng 190 km về phía tây bắc. Lượng dầu khí có thể thu hồi tại phát hiện mới ước tính từ 0,5 triệu đến 1,6 triệu mét khối dầu quy đổi tiêu chuẩn, tương đương khoảng 3,3-10,3 triệu thùng dầu. Reuters dẫn thông báo của công ty cho biết đây là những thùng dầu khí “có lợi nhuận”, có thể góp phần kéo dài hoạt động tại mỏ Gullfaks.

Phát hiện nằm trong giấy phép khai thác của Gullfaks, có cùng cơ cấu chủ sở hữu với mỏ này. Equinor là đơn vị vận hành và nắm 51% cổ phần, Petoro giữ 30%, còn OMV Norge sở hữu 19%.

Equinor cho biết giếng thăm dò này được khoan như một nhánh phụ, giúp giảm chi phí so với việc triển khai một giếng thăm dò riêng biệt từ đầu.

Theo dữ liệu của Sokkeldirektoratet, tên chính thức của giếng là 34/10-D-4 BH. Giếng được khoan từ ngày 3/9 đến 16/9/2026, tức trong 14 ngày, bằng giàn khoan Askeladden. Độ sâu đo được của giếng đạt 5.515 mét tính từ bàn xoay khoan, còn độ sâu nước tại vị trí khoan là khoảng 134 mét.

Thông tin này cho thấy Equinor đang tận dụng tối đa hạ tầng hiện hữu tại Gullfaks South. Thay vì mở một dự án mới tốn kém, công ty khoan nhánh từ khu vực đang phát triển để kiểm tra thêm tiềm năng dầu khí.

Đây là cách tiếp cận thường được các tập đoàn dầu khí áp dụng tại những mỏ đã khai thác lâu năm, nơi dữ liệu địa chất đã tương đối đầy đủ và hệ thống xử lý, vận chuyển vẫn còn khả năng tiếp nhận sản lượng mới.

Gunnar Egge, phó chủ tịch Equinor phụ trách mỏ Gullfaks, cho rằng việc phát hiện được trữ lượng như vậy bằng các giếng thăm dò tiết kiệm chi phí là tín hiệu tích cực. Theo ông, các nguồn tài nguyên bổ sung này có thể giúp duy trì hoạt động và sản lượng tại Gullfaks trong thời gian tới.

Gullfaks là một trong những cụm mỏ quan trọng ở thềm lục địa Na Uy, nằm tại khu vực Tampen ở phía bắc Biển Bắc. Theo Norwegian Petroleum, Gullfaks South nằm ngay phía nam mỏ Gullfaks, ở vùng nước sâu khoảng 130-220 mét. Khu vực này đã được phát triển từ thập niên 1990, với kế hoạch khai thác giai đoạn đầu được phê duyệt năm 1996.

Trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí ở Biển Bắc đã qua thời kỳ đỉnh cao, các phát hiện nhỏ nhưng gần hạ tầng hiện hữu ngày càng có giá trị. Chi phí phát triển thường thấp hơn vì không cần xây dựng toàn bộ hệ thống xử lý, đường ống và cơ sở vận hành mới. Với những phát hiện như Gullfaks South, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đánh giá khả năng đấu nối vào các công trình sẵn có để đưa vào khai thác thương mại.

Đối với Na Uy, phát hiện này cũng có ý nghĩa trong bối cảnh châu Âu vẫn cần nguồn khí ổn định sau nhiều năm thị trường năng lượng biến động. Na Uy hiện là một trong những nhà cung cấp khí đốt quan trọng nhất cho châu Âu, đặc biệt sau khi dòng khí từ Nga sang khu vực này sụt giảm mạnh.

Theo Reuters