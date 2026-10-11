Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh Hòa ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn công nghiệp và đầu tư công

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

GRDP 9 tháng tăng 11,21%, Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn công nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tạo đà tăng trưởng quý IV.

Khánh Hòa ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn công nghiệp và đầu tư công - Ảnh 1.

Khánh Hòa duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Quốc Bảo

GRDP 9 tháng năm 2026 của Khánh Hòa ước tăng 11,21%, nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp và tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn là những thách thức lớn trong chặng nước rút cuối năm.

Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, song áp lực hoàn thành các chỉ tiêu cả năm đang đặt ra yêu cầu tăng tốc đối với Khánh Hòa trong quý IV/2026, đặc biệt ở hai lĩnh vực công nghiệp và đầu tư công.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, dù kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng và thương mại toàn cầu, kinh tế - xã hội Khánh Hòa vẫn ghi nhận nhiều kết quả tích cực. GRDP ước tăng 11,21%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,3%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10,5%, doanh thu du lịch tăng 21% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 33,2% so với cùng kỳ.

Khánh Hòa ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn công nghiệp và đầu tư công- Ảnh 2.

Doanh thu du lịch tăng 21% trong 9 tháng đầu năm tại Khánh Hòa. Ảnh: An Du

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước đạt 98,1% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ sở cho tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng giữa các khu vực chưa đồng đều. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng chỉ tăng 7,82%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu tăng 11,5% của cả năm. Khoảng cách này đòi hỏi tỉnh phải có giải pháp cụ thể để thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực đóng góp của khu vực công nghiệp vào tăng trưởng chung.

Cùng với đó, giải ngân đầu tư công tiếp tục gặp vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nếu các điểm nghẽn không được xử lý kịp thời, tiến độ triển khai dự án và khả năng chuyển hóa nguồn vốn đầu tư thành động lực tăng trưởng sẽ chịu ảnh hưởng.

Khánh Hòa ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn công nghiệp và đầu tư công- Ảnh 3.

Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, song áp lực hoàn thành các chỉ tiêu cả năm đang đặt ra yêu cầu tăng tốc đối với Khánh Hòa trong quý IV/2026. Ảnh: Đặng Hiếu

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV/2026, trong đó đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp.

Đối với đầu tư công, Sở Tài chính được giao phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án theo từng tháng đến cuối năm. Tỉnh đồng thời yêu cầu tập trung xử lý các vướng mắc của dự án, đẩy nhanh việc xử lý tài sản công dôi dư và theo dõi sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều, yêu cầu đặt ra với Khánh Hòa không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng đã đạt được, mà còn phải xử lý hiệu quả những điểm nghẽn đang cản trở các động lực kinh tế. Việc cụ thể hóa mục tiêu thành tiến độ thực hiện, gắn trách nhiệm với từng ngành, địa phương và từng dự án sẽ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Theo Phạm Cường, Đặng Hiếu

VTV Online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Chủ tịch UBND Bắc Ninh dự báo: "Khoảng 5 năm tới, số lượng nhà máy quy mô lớn dịch chuyển sang Việt Nam cũng như Bắc Ninh có thể không còn nhiều"

Phó Chủ tịch UBND Bắc Ninh dự báo: "Khoảng 5 năm tới, số lượng nhà máy quy mô lớn dịch chuyển sang Việt Nam cũng như Bắc Ninh có thể không còn nhiều" Nổi bật

Toàn cảnh 20km đường Vành đai 2,5 Hà Nội sau thông xe kỹ thuật: Hiện đại, khang trang, khác hẳn trước đây

Toàn cảnh 20km đường Vành đai 2,5 Hà Nội sau thông xe kỹ thuật: Hiện đại, khang trang, khác hẳn trước đây Nổi bật

Thông tin mới về tiền lương, mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội

Thông tin mới về tiền lương, mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội

14:56 , 11/10/2026
Công ty đổi địa chỉ có phải xin cấp mới giấy phép lao động?

Công ty đổi địa chỉ có phải xin cấp mới giấy phép lao động?

14:50 , 11/10/2026
Chưa thực hiện ngay việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Chưa thực hiện ngay việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

14:11 , 11/10/2026
Người thu nhập thấp, tài xế công nghệ có thể được đóng BHXH linh hoạt

Người thu nhập thấp, tài xế công nghệ có thể được đóng BHXH linh hoạt

11:30 , 11/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên