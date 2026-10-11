Khánh Hòa ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn công nghiệp và đầu tư công

Khánh Hòa duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Quốc Bảo

GRDP 9 tháng năm 2026 của Khánh Hòa ước tăng 11,21%, nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp và tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn là những thách thức lớn trong chặng nước rút cuối năm.

Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, song áp lực hoàn thành các chỉ tiêu cả năm đang đặt ra yêu cầu tăng tốc đối với Khánh Hòa trong quý IV/2026, đặc biệt ở hai lĩnh vực công nghiệp và đầu tư công.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, dù kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng và thương mại toàn cầu, kinh tế - xã hội Khánh Hòa vẫn ghi nhận nhiều kết quả tích cực. GRDP ước tăng 11,21%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,3%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10,5%, doanh thu du lịch tăng 21% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 33,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch tăng 21% trong 9 tháng đầu năm tại Khánh Hòa. Ảnh: An Du

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước đạt 98,1% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ sở cho tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng giữa các khu vực chưa đồng đều. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng chỉ tăng 7,82%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu tăng 11,5% của cả năm. Khoảng cách này đòi hỏi tỉnh phải có giải pháp cụ thể để thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực đóng góp của khu vực công nghiệp vào tăng trưởng chung.

Cùng với đó, giải ngân đầu tư công tiếp tục gặp vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nếu các điểm nghẽn không được xử lý kịp thời, tiến độ triển khai dự án và khả năng chuyển hóa nguồn vốn đầu tư thành động lực tăng trưởng sẽ chịu ảnh hưởng.

Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, song áp lực hoàn thành các chỉ tiêu cả năm đang đặt ra yêu cầu tăng tốc đối với Khánh Hòa trong quý IV/2026. Ảnh: Đặng Hiếu

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV/2026, trong đó đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp.

Đối với đầu tư công, Sở Tài chính được giao phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án theo từng tháng đến cuối năm. Tỉnh đồng thời yêu cầu tập trung xử lý các vướng mắc của dự án, đẩy nhanh việc xử lý tài sản công dôi dư và theo dõi sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều, yêu cầu đặt ra với Khánh Hòa không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng đã đạt được, mà còn phải xử lý hiệu quả những điểm nghẽn đang cản trở các động lực kinh tế. Việc cụ thể hóa mục tiêu thành tiến độ thực hiện, gắn trách nhiệm với từng ngành, địa phương và từng dự án sẽ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2026.