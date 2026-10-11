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Công ty đổi địa chỉ có phải xin cấp mới giấy phép lao động?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đối với trường hợp thay đổi địa điểm làm việc, người sử dụng lao động nước ngoài thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 18 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Công ty ông Phạm Hoàng Long có người lao động nước ngoài làm việc. Vừa qua, công ty chuyển nhà xưởng, thay đổi địa chỉ. Khi nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động, Sở Nội vụ cho biết, do thay đổi địa chỉ nên công ty phải làm hồ sơ xin cấp mới. Ông Long hỏi, yêu cầu này có phù hợp không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định một trong các trường hợp cấp lại giấy phép lao động là: "Thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn: họ và tên; quốc tịch; số hộ chiếu; đổi tên người sử dụng lao động mà không thay đổi mã số định danh của người sử dụng lao động".

Đối với trường hợp thay đổi địa điểm làm việc, người sử dụng lao động nước ngoài thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 18 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 219/2025/NĐ-CP, dự thảo Nghị định dự kiến sửa đổi, bổ sung các trường hợp cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp thay đổi địa điểm làm việc thay vì cấp mới như hiện nay.


Theo PV

Báo Chính phủ

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