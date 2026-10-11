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Việt Nam cùng Lào, Campuchia ký kết, trao gần 40 văn kiện hợp tác trong 2 ngày

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TPO - Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, Thủ tướng và đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động quan trọng, chứng kiến lễ ký và trao gần 40 văn kiện hợp tác.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8-10/10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith trồng cây lưu niệm trong Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: VGP

Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện với hai nước láng giềng có vị trí quan trọng hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Chỉ trong vòng chưa đến 48 giờ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động quan trọng, phong phú; tiếp xúc với tất cả lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia, tham dự và phát biểu tại các diễn đàn doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư với sự tham dự đông đảo của doanh nghiệp Việt Nam, Lào và Campuchia tại hai nước.

Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến việc ký kết, trao gần 40 văn kiện, thỏa thuận giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp hai nước; gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Đại sứ quán ta tại hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: VGP

Trả lời báo chí sau chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa chính trị, đối ngoại rất quan trọng, vì đây là chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng ở cương vị người đứng đầu Chính phủ. Đây cũng là chuyến thăm song phương chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị hiện nay.

Đặc biệt đối với Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Lào ngay sau khi nước bạn kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia trao đổi về nhiều nội dung liên quan đến quan hệ hai Đảng, hai nước, các mặt hợp tác cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; qua đó tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và định hướng chính trị quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ hợp tác về quốc phòng - an ninh, trụ cột của quan hệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Lào và Campuchia trao đổi, đánh giá tình hình triển khai hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực; cùng các bộ, ngành giải quyết dứt điểm cơ bản những khó khăn của các dự án thời gian qua, nỗ lực đem lại kết quả thiết thực cho các dự án hợp tác được Bộ Chính trị, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Lào, cũng như Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, lãnh đạo Campuchia nhất trí.

Điều này cũng mở ra các hướng, lĩnh vực và dự án hợp tác mới có tiềm năng, tạo thêm động lực, nguồn lực phát triển mới cho cả Việt Nam, Lào và Campuchia.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm lần này triển khai tích cực đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên quan hệ láng giềng với Lào và Campuchia.

Chuyến thăm còn là bước chuẩn bị rất quan trọng cho các hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng giữa Việt Nam với Lào và Campuchia trong năm 2027.

Theo Bình Giang

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