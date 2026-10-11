Thông tin mới về tiền lương, mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội

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Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Quý III/2026, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2026 và Quý IV/2026 của Bộ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Khẩn trương hoàn thiện 4 dự án Luật

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, chủ động và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Khái quát về các nhiệm vụ trong tháng 10 và quý IV/2026, Bộ trưởng nhấn mạnh tới khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phải xác định tinh thần làm việc là không ngồi chờ, “chạy nước rút” để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tránh chậm muộn.

Với áp lực lớn, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cần nhanh chóng, khẩn trương rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ phát sinh, tiếp đó giao nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết tới từng bộ phận, từng cán bộ với tinh thần “6 rõ”. Để triển khai tốt, có hiệu quả, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần tập trung cao độ vào 12 đầu nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Một là, khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội (tại Kỳ họp thứ 2, tháng 10/2026) 04 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; … Tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được giao.

Tư duy về nhân tài không phải gắn với bằng cấp

Hai là, khẩn trương thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Nội vụ tại 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, bảo đảm chất lượng, thời hạn, không để chậm, muộn.

Riêng nhiệm vụ tham mưu xây dựng Đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của đất nước, Bộ trưởng xác định cần có tư duy, cách làm mới, đồng thời chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài cũng phải tiếp cận theo hướng mới.

Bộ trưởng chia sẻ, nhân tài không chỉ giới hạn ở cơ quan nhà nước, mà còn ở doanh nghiệp, trong nhóm người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và lao động Việt Nam ở nước ngoài. “Nhân tài được nhắc đến không trùng với việc sử dụng lao động chất lượng cao. Nhân tài là người có tài thực sự. Tư duy về nhân tài không phải gắn với bằng cấp”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phối hợp trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết công bố diện tích tự nhiên đơn vị hành chính cấp xã

Ba là, tiếp tục triển khai Kết luận số 76-KL/TW, Kế hoạch số 06-KH/TW và Nghị quyết số 221/NQ-CP về hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 02 cấp; hoàn thiện Đề án mô hình tự quản cộng đồng dân cư sau sắp xếp; Đề án hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân.

Phối hợp trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết công bố diện tích tự nhiên đơn vị hành chính cấp xã và nghị quyết phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển; đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới các cấp và hướng dẫn lập, thẩm định Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Bộ trưởng quán triệt các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện 02 đề án: Đề án mô hình tự quản của cộng đồng dân cư và đề án nghiên cứu hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu. Nhanh chóng tham mưu để hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính từ xã lên phường.

Hoàn thiện đề án khung tổ chức các cơ quan trong hệ thống nhà nước từ Trung ương đến địa phương hoàn tất trong tháng 10

Bốn là, tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành; rà soát, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương, nhất là cấp xã; nghiên cứu phân cấp giao tổng biên chế cho địa phương; tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bộ trưởng ấn định, các đơn vị cần hoàn thiện đề án khung tổ chức các cơ quan trong hệ thống nhà nước từ Trung ương đến địa phương hoàn tất trong tháng 10. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, hoàn tất trong năm 2026.

Tập trung Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Năm là, tập trung Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội trình Quốc hội trong tháng 10/2026. Xây dựng các nghị định, thông tư về tiền lương, mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động. Theo dõi, xử lý kịp thời tranh chấp, vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Sáu là, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; tập trung triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”; chủ động chuẩn bị, tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Bảy là, hoàn thiện hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động trình Quốc hội thông qua tháng 10/2026 và các văn bản quy định chi tiết; tăng cường kết nối cung - cầu, vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động; đẩy mạnh đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư.

Hoàn thiện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu đảng viên

Tám là, thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ; tổ chức triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2026; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

Chín là, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, hoạt động cụm, khối; hoàn thiện Bộ Chỉ tiêu đánh giá thi đua, khen thưởng; bảo đảm thẩm định, trình khen thưởng kịp thời, đúng quy định.

Mười là, thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; tập trung nguồn lực xây dựng và đưa vào khai thác 10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa hoàn thành, nhất là Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; hoàn thiện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu đảng viên.

Về nhiệm vụ này, Bộ trưởng chỉ đạo, các cơ sở dữ liệu cần hoàn thiện sớm nhất để đi vào khai thác, kết nối và có thể sử dụng theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Các đơn vị có liên quan cũng cần đặc biệt chú trọng vào khâu quản trị dữ liệu.

Mười một là, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ văn thư, lưu trữ; thanh niên, bình đẳng giới; hội, quỹ; pháp chế và hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng phục vụ quản lý nhà nước. Siết chặt kỷ luật hành chính, tài chính - ngân sách; tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mười hai là, chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, tài liệu phục vụ Bộ trưởng tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm số liệu thống nhất, nội dung đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời.