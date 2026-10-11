Hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy

Công dân: Tôi có nhu cầu xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp bản giấy. Kính đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn giúp tôi.

Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật lý lịch tư pháp “Phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau”; đồng thời, khoản 1 Điều 48 Luật lý lịch tư pháp quy định “Trường hợp có yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 45 của Luật này thì Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử”.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và để bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục liên quan với các Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an tạm thời cấp bổ sung tối đa 02 Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy và không thu phí cho công dân đã được cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử khi công dân đó chứng minh được đồng thời 02 điều kiện:

(1) Chứng minh được mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy để thực hiện thủ tục với các Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài (VD: Xin xuất khẩu lao động, định cư, du học, nhập quốc tịch nước ngoài... có tài liệu chứng minh là Hợp đồng cung ứng lao động; Hợp đồng lao động với người sử dụng lao động ở nước ngoài; Giấy báo nhập học;...);

(2) và thủ tục của Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài yêu cầu công dân phải xuất trình Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy (VD: Danh mục giấy tờ hoặc thành phần hồ sơ xin xuất khẩu lao động hoặc du học, định cư... có yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp bản gốc, bản giấy).

Các bước thực hiện

Về trình tự, thủ tục thực hiện đã được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa của Cục Hồ sơ nghiệp vụ và Công an cấp tỉnh. Công dân có thể đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc thực hiện trực tuyến trên Hệ thống quản lý thông tin lý lịch tư pháp, các bước thực hiện hiện như sau:

Bước 1: Công dân đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 đăng nhập Hệ thống quản lý thông tin lý lịch tư pháp tại địa chỉ https://lltp.bocongan.gov.vn để tra cứu Phiếu lý lịch tư pháp điện tử đã được cấp và thực hiện thủ tục đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy.

Bước 2: Trường hợp đến trực tiếp tại Cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp, công dân xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh mục đích xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy và chứng minh yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam;

Trường hợp thực hiện trên Hệ thống thông tin lý lịch tư pháp, công dân đính kèm bản scan các tài liệu chứng minh nêu trên để hoàn thiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp thực hiện in, ký duyệt và đóng dấu trên Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy đảm bảo đúng nội dung, thời điểm cấp theo Phiếu lý lịch tư pháp điện tử đã cấp cho công dân; tổng thời gian thực hiện cấp bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy không quá 08 giờ làm việc kể từ khi người dân hoàn thành Bước 2.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của công dân.