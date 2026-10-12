Có gì đặc biệt trong nhà máy 110 triệu USD vừa khởi công tại Việt Nam của tập đoàn Nhật Bản hơn 150 tuổi?

Tập đoàn OJI có hơn 150 năm hoạt động trong các lĩnh vực tài nguyên rừng, giấy và bao bì. Năm 2023, tập đoàn mở rộng năng lực trong lĩnh vực bao bì dạng lỏng thông qua thương vụ mua lại IPI S.r.l., doanh nghiệp Italy có hơn 40 năm kinh nghiệm về bao bì tiệt trùng.

Mới đây, OJI vừa khởi công nhà máy bao bì hộp giấy tiệt trùng mang thương hiệu Oji Liquid Pak (OLP) tại Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành, Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư 110 triệu USD.

Dự án đánh dấu bước mở rộng hoạt động của tập đoàn Nhật Bản sang sản xuất bao bì tiệt trùng trực tiếp tại Việt Nam, thay vì chỉ cung ứng từ các cơ sở ở nước ngoài.

Nhà máy được triển khai trên khu đất khoảng 5,7ha, có công suất thiết kế tối đa 8 tỷ hộp mỗi năm và dự kiến tạo hơn 200 việc làm mới. Sản phẩm hướng đến ngành đồ uống và thực phẩm dạng lỏng, phục vụ nhu cầu trong nước, đồng thời hỗ trợ mạng lưới cung ứng của OJI tại Đông Nam Á và các thị trường quốc tế.

Việc xây dựng nhà máy tại Đồng Nai mở rộng hoạt động của OJI từ cung ứng bao bì sang sản xuất trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Với công suất thiết kế lên tới 8 tỷ hộp mỗi năm, dự án hướng đến đáp ứng nhu cầu của ngành thực phẩm và đồ uống, đồng thời bổ sung năng lực cho mạng lưới sản xuất, cung ứng của tập đoàn trong khu vực.

Lễ khởi công nhà máy Oji Liquid Pak tại Khu Công nghệ cao Long Thành - Đồng Nai ngày 10.10ẢNH: Oji Liquid Pak

Ông Terauchi Mikito, Giám đốc điều hành OJI Holdings Corporation, cho biết Việt Nam là thị trường quan trọng và ngày càng trở thành điểm sản xuất chiến lược của tập đoàn tại Đông Nam Á. Theo ông, đầu tư sản xuất tại chỗ sẽ giúp doanh nghiệp phục vụ khách hàng tốt hơn tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhà máy Oji Liquid Pak tập trung sản xuất bao bì hộp giấy tiệt trùng phục vụ các sản phẩm đồ uống và thực phẩm dạng lỏng. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cung ứng bao bì cho thị trường trong nước, đồng thời tạo thêm một mắt xích trong hệ thống sản xuất của OJI tại khu vực.

Một điểm đáng chú ý của Oji Liquid Pak là vật liệu bao bì có thể tương thích với các máy chiết rót dạng cuộn đang được sử dụng trên thị trường. Khả năng này giúp khách hàng tận dụng thiết bị hiện có, hạn chế nhu cầu thay đổi hạ tầng và tối ưu hiệu quả vận hành.

Bên cạnh việc cung cấp vật liệu bao bì riêng lẻ, doanh nghiệp còn có thể cung cấp giải pháp trọn gói, bao gồm vật liệu, công nghệ chiết rót và dịch vụ kỹ thuật. Cách tiếp cận này hướng đến việc đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Với mô hình cung ứng linh hoạt, Oji Liquid Pak không chỉ hướng đến thị trường Việt Nam mà còn hỗ trợ hoạt động cung ứng của tập đoàn tại Đông Nam Á và các thị trường quốc tế.

Việc phát triển nhà máy tại Đồng Nai tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất bao bì dạng lỏng của OJI, đồng thời đưa năng lực sản xuất đến gần hơn với khách hàng tại Việt Nam và khu vực.

Dự án Oji Liquid Pak được kỳ vọng trở thành một mắt xích trong mạng lưới sản xuất, cung ứng của tập đoàn tại khu vực, góp phần nâng cao năng lực cung ứng bao bì phục vụ ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam.