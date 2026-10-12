Thủ tục giải thể doanh nghiệp: Cơ quan thuế phải phản hồi trong 2 ngày làm việc

Rút ngắn thời gian xử lý giải thể doanh nghiệp tới còn 1 ngày sau xác nhận

Rõ thời hạn xử lý hồ sơ khi doanh nghiệp đăng ký giải thể

Ngày 12/10, Bộ Tài chính có văn bản gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định.

Theo khoản 5 Điều 64, khoản 2 Điều 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ đăng ký giải thể và gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang trạng thái "Đã giải thể" trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Trường hợp không nhận được ý kiến của cơ quan thuế trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông tin, cơ quan này chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang trạng thái "Đã giải thể" trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn cơ quan thuế có ý kiến theo quy định.

Quy định xử lý trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ giải thể

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, khoản 6 Điều 64 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP quy định thời hạn xử lý sau 180 ngày.

Cụ thể, thời hạn này được tính từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc từ ngày cơ quan này thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan khác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang "Đã giải thể"; đồng thời, chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang "Đã chấm dứt hoạt động" trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Về phối hợp tiếp nhận, xử lý hồ sơ, khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp.

Theo đó, cơ quan thuế phải phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin; cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ trong thời hạn theo quy định.



