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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hôm nay, 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng ông Takebe Tsutomu đã tổ chức thành công Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido vào tháng 8/2026 vừa qua; đánh giá cao những đóng góp và tâm huyết của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, cũng như trong hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc thúc đẩy triển khai Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật.

Chia sẻ cảm xúc về mỗi lần sang thăm Việt Nam, ông Takebe Tsutomu bày tỏ vui mừng trước những bước tiến của Dự án Trường Đại học Việt Nhật - dự án biểu tượng cho hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước và cũng là dự án mà ông dành nhiều tâm huyết để thúc đẩy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Việt Nhật. Ông Takebe Tsutomu kỳ vọng Trường tiếp tục có sự chuyển mình trong bối cảnh Việt Nam đổi mới mạnh mẽ giáo dục đào tạo. Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm hỗ trợ để Trường có bước tiến mới trong thời gian tới; đề xuất thúc đẩy chương trình hợp tác phát triển Trường theo mô hình 3 nhà: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp. Qua đó, Trường có thể đóng góp nhiều hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả Việt Nam và Nhật Bản.

Ghi nhận ý kiến của ông Takebe Tsutomu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Dự án Trường Đại học Việt Nhật hiện đang được hai bên đang tích cực thúc đẩy và có bước tiến triển tích cực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những đóng góp và tâm huyết của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng mong muốn ông Takebe Tsutomu vận động sự tham gia của các doanh nghiệp, Viện, Trường của Nhật Bản liên kết với Trường Đại học Việt Nhật để tạo kết nối nhân lực, phục vụ cho doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển xanh, AI tại Trường Đại học Việt Nhật.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị ông Takebe Tsutomu thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương hai nước; thúc đẩy Chính phủ, chính quyền địa phương Nhật Bản tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện điều kiện làm việc, chất lượng cuộc sống cho thực tập sinh, lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.


Theo Đức Tuân

Báo Chính phủ

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