Vì sao Thắng 'Ật' bị khởi tố, bắt tạm giam?

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật” , SN 1989, trú tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, hành vi dẫn đến việc Thắng “Ật” bị khởi tố xảy ra ngày 28/9 tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư. Khu vực xảy ra vụ việc thuộc Quần thể danh thắng Tràng An.

Hình ảnh Nguyễn Văn Thắng phát trực tiếp trên mạng xã hội tại khu vực trước nhà hàng Cường Dê ngày 28/9.

Cơ quan công an xác định thời điểm này, Nguyễn Văn Thắng sử dụng điện thoại di động quay video và phát trực tiếp (livestream) hình ảnh lên mạng xã hội.

Trong quá trình livestream, Thắng có những lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự công dân. Các hình ảnh, video liên quan sau đó tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút đông đảo người dùng theo dõi, bình luận.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, những nội dung trên gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch địa phương, đồng thời tạo ra những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Trước đó, chiều 28/9, Nguyễn Văn Thắng xuất hiện trước nhà hàng Cường Dê ở phường Tây Hoa Lư và sử dụng điện thoại livestream.

Tại đây, giữa Thắng và ông Dương Văn Hưng , nhân viên nhà hàng, xảy ra lời qua tiếng lại. Đoạn video về vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh ông Hưng cầm một ống nứa có hình dáng giống điếu cày đuổi theo Thắng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tây Hoa Lư làm việc với những người liên quan, ghi nhận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và củng cố hồ sơ. Hồ sơ sau đó được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trong thời gian cơ quan công an điều tra, ông Hưng có đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh Nguyễn Văn Thắng về những hành vi mà ông cho rằng vi phạm pháp luật.

Chủ nhà hàng Cường Dê cũng có đơn tố cáo Nguyễn Văn Thắng, đề nghị cơ quan chức năng xem xét những hành vi liên quan.

Đến ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.