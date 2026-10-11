Lật tẩy sự thật phía sau 677 lần chuyển khoản của Phùng Thị Lẫy

Lợi dụng hình thức thanh toán chuyển khoản trong hoạt động mua bán hoa quả, hàng tạp hóa, Phùng Thị Lẫy bị cáo buộc đã 677 lần thực hiện thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 1,23 tỷ đồng của một chủ cửa hàng tại Phú Thọ. Vụ việc cho thấy những rủi ro có thể phát sinh trong giao dịch thương mại khi người bán cho khách nợ tiền hàng và xác nhận thanh toán qua hình ảnh giao dịch.

Cụ thể, theo thông tin từ công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can Phùng Thị Lẫy, sinh năm 1974, trú tại thôn Đông, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của chị Đ.T.T., sinh năm 1987, trú tại TDP Xuân Quang, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, về việc bị chiếm đoạt tiền trong quá trình mua bán hoa quả, hàng tạp hóa. Tổng số tiền được trình báo ban đầu khoảng 1,1 tỷ đồng, phát sinh trong giai đoạn từ tháng 8/2022 - 25/11/2025.

Lợi dụng hình thức thanh toán trong mua bán hàng hóa

Gia đình chị T. kinh doanh hoa quả và hàng tạp hóa tại xã Bình Xuyên. Trong hoạt động bán hàng, khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chị T.

Từ tháng 8/2022, Phùng Thị Lẫy thường xuyên đến mua hàng để mang về bán lẻ. Do cửa hàng đông khách và Lẫy là người quen, chị T. đồng ý cho người này thanh toán tiền hàng sau. Việc xác nhận thanh toán được thực hiện thông qua hình ảnh giao dịch chuyển tiền thành công mà Lẫy gửi qua tin nhắn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Lẫy đã lợi dụng cách thức giao dịch này để thực hiện hành vi gian dối. Cụ thể, khi chuyển tiền, người này cố ý nhập sai một ký tự trong số tài khoản của chị T. Giao dịch ban đầu hiển thị trạng thái chuyển tiền thành công, nhưng do thông tin tài khoản không chính xác, ngân hàng sau đó hoàn trả tiền về tài khoản của Lẫy.

Lẫy chụp lại hình ảnh giao dịch và gửi cho chủ cửa hàng nhằm tạo niềm tin rằng tiền hàng đã được thanh toán. Trong khi đó, số tiền thực tế không được chuyển đến tài khoản của người bán.

Thủ đoạn này được lặp lại nhiều lần trong quá trình mua bán, khiến khoản tiền hàng chưa được thanh toán tích lũy qua thời gian.

Bị can Phùng Thị Lẫy

677 lần gian dối, chiếm đoạt hơn 1,23 tỷ đồng

Sự việc bị phát hiện ngày 24/11/2025, khi Lẫy tiếp tục mua hàng với tổng trị giá 6.143.000 đồng. Sau khi chị T. gửi hóa đơn, Lẫy gửi lại hình ảnh giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, kiểm tra tài khoản không thấy tiền về, chị T. kiểm tra hình ảnh và phát hiện số tài khoản người thụ hưởng không chính xác.

Từ giao dịch này, chị T. rà soát lại các hình ảnh chuyển tiền trước đó và phát hiện số tài khoản thụ hưởng trong những giao dịch Lẫy gửi đều không chính xác.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ tháng 8/2022 - 11/2025, Lẫy đã 677 lần sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của chị T., với tổng số tiền 1.235.398.300 đồng.

Ngày 16/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, làm rõ. Đến ngày 17/8/2026, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Thị Lẫy về tội danh này.

Hiện vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về rủi ro khi giao dịch dựa trên niềm tin, xác nhận thanh toán chỉ dựa trên ảnh chụp giao dịch. Trong mua bán hàng hóa, đặc biệt với mô hình khách lấy hàng trước, thanh toán sau, việc đối chiếu số dư và kiểm tra tiền thực tế ghi có trong tài khoản là khâu quan trọng để hạn chế nguy cơ thất thoát doanh thu.