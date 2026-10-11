Bộ Công an gửi thư khen các đơn vị phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 117 tỷ

Trong thư khen gửi Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an - nhấn mạnh, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của các lực lượng trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia.

Thư khen của Bộ Công an.

Kết quả đấu tranh phản ánh sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ với công an địa phương, đồng thời thể hiện mối quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài bóc gỡ đường dây tội phạm tinh vi nói trên; bước đầu xác định 7 đối tượng liên quan.

Một bị can trong đường dây rửa tiền. (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Rửa tiền”, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can liên quan hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây có sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Nhóm người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thao túng các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản đã bị lừa chuyển khoảng 707 triệu yen (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng do nhóm này chỉ định. Ngay sau khi nhận tiền, chúng tìm cách luân chuyển dòng tiền qua nhiều công đoạn về Việt Nam, đổi sang tài sản mã hóa (USDT, ETH) rồi chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ở nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc phạm pháp và chia nhau hưởng lợi bất chính.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Quá trình phá án, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, ô tô, sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ hoạt động phạm tội.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng người liên quan để xử lý.