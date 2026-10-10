Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố 2 người, thu hồi 130 tỷ trong vụ án tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô

| | Xã hội

Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện 7 nhóm hành vi trái pháp luật nhằm tham ô tài sản tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô, khởi tố 2 người và thu hồi 130 tỷ đồng.

Ngày 8/10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an tỉnh Ninh Bình , biểu dương thành tích đấu tranh, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kế toán, ngân hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô.

Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Ninh Bình về thành tích điều tra vụ án tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô, thu hồi 130 tỷ đồng.

Theo nội dung thư khen, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện dấu hiệu tội phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô, từ đó xác lập chuyên án để đấu tranh, điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 2 người, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Đáng chú ý, bước đầu xác định những người liên quan đã thực hiện 7 nhóm hành vi trái pháp luật nhằm tham ô tài sản.

Cùng với việc điều tra, xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng công an kịp thời thu hồi 130 tỷ đồng tiền nợ xấu và tài sản sai phạm, góp phần bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Trong thư khen, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nhạy bén và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế.

Kết quả này cũng góp phần ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giữ vững an ninh trật tự và tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan để xử lý nghiêm.

Minh Quang/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau Nổi bật

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Truy nã Cao Xuân Hồng SN 1980: Người dân không nên truy đuổi hay bắt giữ đối tượng

Truy nã Cao Xuân Hồng SN 1980: Người dân không nên truy đuổi hay bắt giữ đối tượng

08:32 , 10/10/2026
Tin vui cho người lao động: Doanh nghiệp gian lận tiền BHXH sẽ bị phạt đến 75 triệu đồng

Tin vui cho người lao động: Doanh nghiệp gian lận tiền BHXH sẽ bị phạt đến 75 triệu đồng

08:06 , 10/10/2026
Lệnh bắt Triệu Thị Hiền SN 1984

Lệnh bắt Triệu Thị Hiền SN 1984

07:35 , 10/10/2026
Kiểm tra một căn nhà lúc 22 giờ, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim H. 52 tuổi và 9 người

Kiểm tra một căn nhà lúc 22 giờ, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim H. 52 tuổi và 9 người

07:08 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên