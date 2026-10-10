Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho người lao động: Doanh nghiệp gian lận tiền BHXH sẽ bị phạt đến 75 triệu đồng

| | Xã hội

Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, từ ngày 10/9, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và áp dụng các khung xử phạt hành chính nghiêm khắc đối với doanh nghiệp có hành vi đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức quy định cho người lao động.

Cách nhận biết và xử lý khi công ty đóng BHXH thấp hơn mức lương thực tế

Cố tình kê khai lương thấp hơn thực tế để đóng bảo hiểm xã hội ít đi, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào từ mốc thời điểm ngày 10 tháng 9?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi đóng bảo hiểm xã hội không đủ số người thuộc diện tham gia, hoặc đóng thấp hơn mức quy định sẽ bị xử phạt hành chính rất nghiêm khắc.

Mức phạt tiền này áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Đáng chú ý, bên cạnh việc nộp phạt hành chính, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Việc siết chặt xử phạt nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận, trốn đóng bảo hiểm, bảo đảm tối đa quyền lợi lương hưu và các trợ cấp sau này cho người lao động.

Theo Hà Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau Nổi bật

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Lệnh bắt Triệu Thị Hiền SN 1984

Lệnh bắt Triệu Thị Hiền SN 1984

07:35 , 10/10/2026
Kiểm tra một căn nhà lúc 22 giờ, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim H. 52 tuổi và 9 người

Kiểm tra một căn nhà lúc 22 giờ, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim H. 52 tuổi và 9 người

07:08 , 10/10/2026
Top 3 con giáp “lên hương” nhất dịp Tết Đinh Mùi 2027

Top 3 con giáp “lên hương” nhất dịp Tết Đinh Mùi 2027

06:23 , 10/10/2026
Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

21:59 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên