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Sang năm 2027, những trường hợp sau sẽ bị khoá tài khoản định danh điện tử, thu hồi thẻ căn cước

| | Kinh tế số

Quy định mới bổ sung trường hợp tài khoản định danh điện tử sẽ tự động khóa khi số điện thoại đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ.

Hai trường hợp tài khoản VNeID tự động bị khóa

Theo Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam trong hai trường hợp.

Thứ nhất, tài khoản bị khóa khi căn cước điện tử của công dân bị khóa. Khi căn cước điện tử được mở khóa, hệ thống cũng tự động mở lại tài khoản định danh điện tử tương ứng.

Thứ hai, tài khoản tự động bị khóa khi số thuê bao di động mà công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không còn chính chủ.

Khi nào căn cước điện tử bị khóa?

Căn cước điện tử là căn cước được thể hiện và sử dụng thông qua tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Đây không phải là thẻ căn cước vật lý.

Theo Điều 34 Luật Căn cước 2023, căn cước điện tử bị khóa trong các trường hợp sau:

- Người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa;

- Người được cấp vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

- Người được cấp bị thu hồi hoặc bị giữ thẻ căn cước;

- Người được cấp đã chết;

- Có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

Việc căn cước điện tử bị khóa sẽ kéo theo tài khoản định danh điện tử của công dân bị khóa theo quy định mới.

Căn cước điện tử có thể được mở khóa khi người đã chủ động yêu cầu khóa nay yêu cầu mở lại; người vi phạm đã khắc phục vi phạm; người bị giữ thẻ được trả lại thẻ; hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu mở khóa.

Đối với trường hợp người được cấp đã chết, pháp luật không quy định việc mở khóa trở lại.

Thẩm quyền quyết định khóa, mở khóa căn cước điện tử thuộc thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an.

Các trường hợp bị thu hồi Thẻ Căn cước

Theo Điều 29 Luật Căn cước 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15, thẻ căn cước bị thu hồi trong các trường hợp:

- Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam;

- Công dân được thôi quốc tịch Việt Nam;

- Bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

- Bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;

- Thẻ căn cước được cấp sai quy định;

- Thẻ đã bị tẩy xóa hoặc sửa chữa.

Những trường hợp bị giữ Thẻ Căn cước

Thẻ căn cước bị giữ khi người được cấp thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng;

- Đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Đang bị tạm giữ hoặc tạm giam;

- Đang chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian thẻ bị giữ, cơ quan đang quản lý thẻ có thể xem xét cho phép người bị giữ thẻ sử dụng thẻ để thực hiện giao dịch hoặc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Thẻ phải được trả lại khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam; có quyết định hủy bỏ việc tạm giữ, tạm giam; hoặc người được cấp đã chấp hành xong án phạt tù, biện pháp tư pháp hay biện pháp xử lý hành chính.

Việc giữ và trả lại thẻ phải được theo dõi bằng sổ sách và có chữ ký xác nhận. Cơ quan giữ thẻ đồng thời phải thông báo cho cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an để thực hiện khóa hoặc mở khóa căn cước điện tử tương ứng.

Người nước ngoài và tổ chức bị khóa tài khoản trong trường hợp nào?

Đối với người nước ngoài, tài khoản định danh điện tử bị khóa khi chủ tài khoản yêu cầu; vi phạm thỏa thuận sử dụng VNeID; hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế hết hạn; hết thời hạn cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; chủ tài khoản chết; hoặc có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hay cơ quan khác có thẩm quyền.

Đối với cơ quan, tổ chức, tài khoản bị khóa khi tổ chức yêu cầu; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động; hoặc người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.

Người đứng tên đăng ký tài khoản trong trường hợp này có thể là người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được ủy quyền.

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Hoàng Nguyễn

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