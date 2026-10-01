Từ nay, sổ BHXH của hàng triệu người lao động có thay đổi quan trọng

Theo Thông báo 6969/TB-BHXH ban hành ngày 06/10/2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị phối hợp hướng dẫn người tham gia cung cấp email cá nhân, số căn cước công dân hoặc định danh cá nhân để phục vụ việc nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

Cụ thể, tại mục 1 Thông báo 6969/TB-BHXH, các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và cơ sở giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID). Đồng thời, các đơn vị tổng hợp email cá nhân và số căn cước công dân/định danh cá nhân, gửi cơ quan BHXH theo hồ sơ điện tử 600; email được ghi vào cột "Ghi chú" của mẫu D02-LT.

Đáng chú ý, email cung cấp phải thuộc sở hữu cá nhân của người tham gia, không sử dụng email được cấp cho đơn vị. Người tham gia phải tự kiểm soát tài khoản, không cung cấp mật khẩu cho người khác để tránh lộ lọt dữ liệu, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Nếu cung cấp thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Theo mục 2, kể từ ngày Thông báo có hiệu lực, cơ quan BHXH thực hiện cấp sổ BHXH điện tử trong các trường hợp cấp sổ, cấp lại do thay đổi thông tin, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ, gộp sổ hoặc xác nhận bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN. Mã số BHXH trên sổ BHXH, thẻ BHYT cũng được cập nhật theo số căn cước công dân/định danh cá nhân.

Người tham gia truy cập VNeID mức độ 2, VssID hoặc email để nhận và sử dụng sổ BHXH điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Thẻ BHYT điện tử được sử dụng để khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo mục 3 Thông báo.

Đối với người lao động đang tham gia BHXH, BHYT hoặc đã bảo lưu trước ngày 01/10/2026 mà chưa được cấp sổ, thẻ điện tử và chưa theo số căn cước công dân/định danh cá nhân, vẫn tiếp tục sử dụng sổ BHXH/tờ rời bản giấy và thẻ BHYT cũ để giao dịch hồ sơ với cơ quan BHXH.

Khi gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ cơ quan BHXH nơi đang tham gia thông qua cán bộ chuyên quản thu để được hướng dẫn.