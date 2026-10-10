Sun Group chơi lớn với 7.000 quả pháo hoa thắp sáng trời Hà Nội mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Đêm 10/10, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật do Tập đoàn Sun Group tài trợ tại 03 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán.
Gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật đồng loạt bung nở đã mang đến một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, viết tiếp những khoảnh khắc tự hào trong ngày hội lớn của Thủ đô.
Ngay từ sớm, không khí tại các khu vực trung tâm và các điểm xem pháo hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội đã vô cùng náo nhiệt. Hàng ngàn gia đình, nhóm bạn trẻ cùng du khách thập phương tụ hội về không gian di sản Hồ Gươm, tuyến phố Quảng Khánh (Hồ Tây) hay quanh khu vực Hồ Văn Quán (Hà Đông) để chọn cho mình vị trí thưởng thức pháo hoa thuận lợi nhất.
Công tác chuẩn bị an ninh, phân luồng giao thông và bảo vệ các trận địa được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng an ninh Sun Group triển khai nghiêm ngặt từ sớm, đảm bảo không gian thưởng lãm an toàn và văn minh cho nhân dân.
Tiếp nối thành công từ màn trình diễn kỷ lục gần 10.000 đơn vị pháo hoa trong chương trình "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" nhân dịp Đại hội XIV, việc Sun Group tiếp tục tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa thắp sáng 3 điểm di sản, danh thắng đợt này thêm một lần nữa khẳng định cam kết trách nhiệm và tâm huyết của tập đoàn.
Đại tiệc ánh sáng khép lại nhưng những khoảnh khắc thăng hoa và niềm tự hào vẫn còn đọng lại mãi, khẳng định dấu ấn đồng hành bền bỉ của Sun Group trên hành trình làm đẹp cho những vùng đất và mang lại giá trị tinh thần trọn vẹn cho cộng đồng
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