Một môi trường để trẻ học cách sống rời xa màn hình smartphone, thiết bị công nghệ

Khi "màn hình" trở thành nỗi lo của phụ huynh

Không ít phụ huynh từng trải qua tình huống con dành hàng giờ trước màn hình, khó rời điện thoại trong bữa ăn hoặc có xu hướng thu mình trong không gian riêng. Những lời nhắc nhở về thời gian sử dụng thiết bị đôi khi chỉ giải quyết được phần ngọn, trong khi câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để trẻ có một đời sống đủ phong phú bên ngoài thế giới số.

Tại Anh, đây không còn là mối quan tâm riêng của từng gia đình. Báo cáo Children and Parents: Media Use and Attitudes Report 2025–26 của Ofcom, cơ quan quản lý truyền thông Anh, cho thấy 37% trẻ em từ 8 đến 17 tuổi cho rằng mình dành quá nhiều thời gian trước màn hình. Tỷ lệ này tăng lên 44% ở nhóm 16–17 tuổi. Trong khi đó, 55% phụ huynh có con từ 8 đến 17 tuổi nhận định con sử dụng màn hình quá nhiều, còn 32% thừa nhận họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát thời gian sử dụng của con.

Bên cạnh nguy cơ tiếp xúc với nội dung không phù hợp, bắt nạt trực tuyến hay áp lực từ mạng xã hội, thời gian dành cho thiết bị cũng đặt ra câu hỏi về những hoạt động khác có thể bị thu hẹp: vận động, giao tiếp trực tiếp, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, việc cấm điện thoại không phải giải pháp duy nhất, cũng không tự động bảo đảm trẻ có sức khỏe tinh thần tốt hơn. Điều đáng chú ý trong những mô hình này là cách nhà trường tổ chức lại thời gian và không gian sinh hoạt, để trẻ có những lựa chọn hấp dẫn bên ngoài màn hình.

Không chỉ hạn chế thiết bị, điều cần thiết là tổ chức lại đời sống của trẻ

Trong bối cảnh đó, giáo dục nội trú mang đến một góc nhìn khác. Nếu việc quản lý điện thoại tại trường học thường tập trung vào giờ học và giờ nghỉ, môi trường nội trú có khả năng mở rộng cách tiếp cận sang cả sinh hoạt sau giờ học, thời gian buổi tối và các hoạt động cuối tuần.

Học sinh không chỉ đến trường để tiếp thu kiến thức rồi trở về nhà. Các em còn sống trong một cộng đồng với lịch sinh hoạt, hoạt động thể chất, giờ tự học, những bữa ăn chung và các hoạt động tập thể. Khi được tổ chức hợp lý, môi trường ấy tạo thêm cơ hội để trẻ hình thành thói quen sử dụng thời gian, học cách tự chăm sóc bản thân và xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong triết lý giáo dục nội trú Anh Quốc mà Ardingly College Vietnam theo đuổi. Với di sản giáo dục hơn 168 năm của trường mẹ Ardingly College tại West Sussex, Vương quốc Anh, mô hình này hướng đến sự phát triển toàn diện, trong đó học thuật đi cùng khả năng tự lập, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng sống.

Môi trường nội trú tại Ardingly College Vietnam hướng đến việc kết hợp học tập với các hoạt động tập thể, giúp học sinh phát triển tính tự lập và khả năng thích nghi.

Ngày 10/10/2026, Ardingly College Vietnam đã chính thức khai trương hai văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội và TP.HCM, ở khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây và khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Hai văn phòng được thiết lập nhằm giúp phụ huynh và học sinh tiếp cận trực tiếp với đội ngũ tuyển sinh, tìm hiểu chương trình học, lộ trình giáo dục và mô hình nội trú của nhà trường tại Lào Cai.

Văn phòng tại Hà Nội là điểm kết nối để phụ huynh tìm hiểu chương trình học, lộ trình giáo dục và mô hình nội trú của Ardingly College Vietnam.

Văn phòng tuyển sinh Ardingly College Vietnam tại khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội, chính thức khai trương ngày 10/10/2026.

Bên cạnh hoạt động tư vấn, nhà trường dự kiến tổ chức các buổi hội thảo, workshop và khóa học nền tảng để phụ huynh, học sinh có thêm thông tin trước khi lựa chọn môi trường học tập. Đây cũng là dịp để các gia đình tìm hiểu cụ thể hơn về cách nhà trường triển khai đời sống nội trú, chính sách chăm sóc học sinh và những giá trị mà mô hình giáo dục này hướng tới.

Văn phòng tuyển sinh Ardingly College Vietnam tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, đưa mô hình giáo dục nội trú Anh Quốc đến gần hơn với các gia đình phía Nam.

Ardingly College Vietnam khai trương văn phòng tuyển sinh tại TP.HCM ngày 10/10/2026, bên cạnh văn phòng tại Hà Nội.

Một đặc trưng của mô hình là hệ thống Nhà (House System), nơi học sinh được đặt trong những cộng đồng nhỏ hơn thuộc tổng thể nhà trường. Thông qua đời sống tập thể, các em có cơ hội xây dựng tình bạn, hợp tác, giải quyết bất đồng và học cách tôn trọng những người có tính cách, quan điểm khác mình. Những kỹ năng này khó có thể hình thành chỉ qua các bài học lý thuyết.

Tại sự kiện khai trương văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên, đơn vị đầu tư Ardingly College Vietnam cũng nhấn mạnh việc hướng đến khả năng tự tổ chức cuộc sống và điều tiết cảm xúc của học sinh. Khi sống cùng những người khác, trẻ phải học cách thích nghi, cân bằng nhu cầu cá nhân với lợi ích tập thể và chủ động xử lý các tình huống thường ngày. Đây là những trải nghiệm giúp các em phát triển năng lực xã hội trong môi trường có sự hướng dẫn của người lớn.

Từ góc nhìn này, giá trị của môi trường nội trú không đơn thuần nằm ở việc học sinh có ít thời gian sử dụng điện thoại hơn. Quan trọng hơn, các em có thêm điều kiện tham gia những hoạt động trực tiếp, xây dựng thói quen sinh hoạt và phát triển những năng lực cần thiết để sống độc lập.

Mặt khác, khi học sinh sống xa gia đình, chất lượng chăm sóc, khả năng nhận diện những khó khăn tâm lý và sự phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh trở thành những yếu tố quan trọng.

Đây là lý do chính sách chăm sóc và hỗ trợ học sinh (Pastoral Care) được xem là một phần cốt lõi trong truyền thống giáo dục nội trú Anh Quốc. Thay vì chỉ tập trung vào kết quả học tập hay kỷ luật, cách tiếp cận này chú trọng đến đời sống tinh thần, cảm xúc, sự an toàn và cảm giác thuộc về cộng đồng của từng học sinh.

Trong thực tế, ý nghĩa của Pastoral Care cần được thể hiện qua những hoạt động cụ thể: học sinh có người để tìm đến khi gặp khó khăn; giáo viên có thể nhận biết những thay đổi trong hành vi; các vấn đề trong quan hệ bạn bè được quan tâm xử lý; và gia đình có kênh trao đổi với nhà trường khi cần thiết. Đối với những trẻ đang hình thành khả năng tự điều chỉnh cảm xúc và hành vi, sự hiện diện của người lớn có trách nhiệm là một phần quan trọng của môi trường hỗ trợ.

Bởi vậy, mục tiêu không nên chỉ là đưa trẻ ra khỏi mạng xã hội, mà là giúp các em hình thành khả năng sống cân bằng giữa thế giới trực tuyến và đời sống thực. Trẻ cần được học cách sử dụng công nghệ có trách nhiệm, đồng thời biết duy trì các mối quan hệ, chăm sóc bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề.

Với các gia đình cân nhắc lựa chọn trường nội trú, đây cũng là những câu hỏi cần được đặt ra bên cạnh chương trình học và cơ sở vật chất: nhà trường quản lý thiết bị ra sao, học sinh có những hoạt động nào ngoài giờ học, ai chịu trách nhiệm chăm sóc đời sống tinh thần và cơ chế phối hợp với phụ huynh được tổ chức như thế nào?

Những vấn đề này cũng đặt ra yêu cầu đối với chính các trường nội trú: môi trường sống phải được thiết kế để học sinh thực sự muốn tham gia, chứ không chỉ tuân thủ quy định. Khi thời gian không có điện thoại được thay thế bằng thể thao, âm nhạc, hoạt động cộng đồng và những cuộc trò chuyện trực tiếp, việc giảm phụ thuộc vào màn hình mới có cơ hội trở thành một thói quen bền vững.

Trong một thế giới nơi trẻ có thể kết nối với màn hình gần như bất cứ lúc nào, điều phụ huynh tìm kiếm có lẽ không chỉ là một nơi giúp con tránh xa những rủi ro trực tuyến. Đó còn là một môi trường để con học cách sử dụng thời gian, xây dựng quan hệ với người khác, phát triển tính tự lập và từng bước trưởng thành. Giá trị của giáo dục nội trú, vì thế, không nằm ở việc tách trẻ khỏi thế giới bên ngoài, mà ở việc giúp các em có đủ năng lực để bước vào thế giới ấy một cách chủ động và vững vàng hơn.