Tự động xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

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Thời gian tới, Cục Thuế đặt mục tiêu số hóa 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, giải quyết đúng hạn, trừ những hồ sơ có dấu hiệu gian lận, trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật.

Mục tiêu này được đặt ra trên cơ sở quy trình hoàn thuế đang được chuyển mạnh từ xử lý thủ công sang điện tử hóa, tự động hóa và quản lý rủi ro.Qua đó, giúp cơ quan Thuế tăng cường phân tích dữ liệu người nộp thuế, chuỗi hóa đơn và giao dịch, thay cho việc kiểm tra thủ công từng hồ sơ.

Hiện tỷ lệ hồ sơ đề nghị hoàn được tiếp nhận điện tử đã đạt 99%; 73% hồ sơ được phân loại hoàn trước và 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc.

Ngành Thuế cũng sẽ kết nối, đối chiếu dữ liệu để tự động xác định số tiền đủ điều kiện hoàn và các khoản có rủi ro. Việc thí điểm dự kiến thực hiện trong tháng 12/2026, hướng tới triển khai chính thức từ năm 2027.