Đi làm 12 tiếng, tốn đến 70.000 đồng tiền xăng mỗi ngày, trả 130.000 đồng tiền dầu mỗi tuần, nữ tài xế Grab vỡ ra nhiều chuyện

Ảnh minh hoạ (Ảnh: SGGP/Tien Cuong)

Chi phí xăng, dầu chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của tài xế xe công nghệ

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Delta West cùng các đối tác chiến lược đã ra mắt coLoan - nền tảng tài chính tạo tác động hướng tới sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình EmPower II do UN Women và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phối hợp triển khai.

Tại đây, chị Thanh, một nữ tài xế Grab sống tại Hà Nội, đã chia sẻ về một ngày làm việc của mình, cùng những bất cập khi sử dụng xe xăng trong công việc chạy xe công nghệ.

Nữ tài xế cho biết, một ngày của chị bắt đầu từ rất sớm. Sau khi lo chu toàn công việc gia đình, nấu ăn cho các con rồi đưa con đến trường, chị tranh thủ ghé qua chợ mua thực phẩm cho cả nhà.

Đúng 8 giờ sáng, chị bắt đầu bật ứng dụng, làm việc liên tục đến khoảng 14 đến 15 giờ chiều mới nghỉ ngơi. Đến 17 giờ chiều, chị tiếp tục công việc cho tới khoảng 22 giờ tối mới về nhà.

Về chi phí khi chạy xe công nghệ, chị Thanh cho biết, việc sử dụng xe xăng tốn rất nhiều chi phí.

“Mỗi ngày, chi phí đổ xăng của tôi là từ 50.000 đến 70.000 đồng. Không chỉ chi phí xăng, mỗi tuần tôi sẽ phải thay dầu một lần, với chi phí là 130.000 đồng/tuần. Vậy nên, các chi phí xăng xe, chi phí thay dầu máy chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của tôi”, nữ tài xế xe công nghệ nói.

Chị cũng chia sẻ, không chỉ về chi phí, khó khăn về sức khoẻ cũng là điều các tài xế có thể đồng cảm với nhau. Những giờ cao điểm kẹt xe, việc dừng chờ đèn đỏ giữa dòng phương tiện xả khói nóng khiến chị cảm thấy rất ngột ngạt.

Các nữ tài xế tại Lễ ra mắt nền tảng tài chính coLoan

Trước thực tế trên, chị Thanh không ít lần trăn sở tìm giải pháp cải thiện thu nhập thực nhận. Khi xe điện bắt đầu xuất hiện trên thị trường, chị đã chủ động tìm hiểu và đăng ký chạy thử.

"Chạy xe điện trước hết là rất êm, không phát ra tiếng ồn và hoàn toàn không có khí thải. Nhưng điều tôi quan tâm là chi phí hàng ngày giảm rất nhiều vì không phải đổ xăng. Đặc biệt, những lúc dừng đèn đỏ hay tắc đường, động cơ xe xăng vẫn phải nổ máy và tiêu tốn nhiên liệu, còn xe điện khi giảm ga dừng lại thì chi phí gần như bằng 0", chị chia sẻ.

Tuy nhiên, chị Thanh bộc bạch, bản thân gặp khó khăn trong việc tiếp cận xe điện do gặp nhiều rào cản về tài chính, băn khoăn trong việc lựa chọn kiểu dáng, độ bền của xe, dung lượng pin và mức độ an toàn.

Đặc biệt, với rào cản tài chính, chị Thanh cho biết, để mua được chiếc xe điện, với mức thu nhập của mình, chị sẽ phải tính toán rất kỹ về số vốn phải bỏ ra.

Gỡ "nút thắt" tài chính cho nữ tài xế công nghệ

Câu chuyện của chị Thanh cũng như nhiều tài xế nữ khác đang là điều nền tảng coLoan hướng tới tháo gỡ. coLoan ra đời nhằm mục tiêu kết nối tài chính xanh, xe điện và mạng lưới di chuyển xoay quanh nhu cầu thực tế của phụ nữ. Chương trình giúp phụ nữ dễ dàng tiếp cận hơn với xe điện, với chính sách 0 đồng trả trước, mức trả góp từ khoảng 40.000 đồng/ngày và thời hạn đến 24 tháng.

Giai đoạn đầu, chương trình đặt mục tiêu huy động khoảng 50 tỷ đồng (tương đương 2 triệu USD) nguồn vốn xanh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời hướng tới giảm khoảng 5.000 tấn CO₂ phát thải mỗi năm.

coLoan hiện quy tụ các tổ chức tài chính (Shinhan Finance, FE Credit, VietCredit), các nhà sản xuất xe điện (VinFast, Selex Motors, Dat Bike) và các nền tảng di chuyển (Grab, Green SM). Tại đây, các tổ chức tài chính chia sẻ rủi ro tín dụng, các nhà sản xuất giúp xe điện dễ tiếp cận hơn, trong khi các nền tảng di chuyển tạo ra cơ hội thu nhập và dữ liệu hoạt động, hỗ trợ quá trình trả góp và xây dựng lịch sử tín dụng.

Theo thông tin tại sự kiện, giai đoạn đầu, chương trình đặt mục tiêu huy động khoảng 50 tỷ đồng (tương đương 2 triệu USD) nguồn vốn xanh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời hướng tới giảm khoảng 5.000 tấn CO₂ phát thải mỗi năm.