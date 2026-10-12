Công ty có mặt tại hơn 150 quốc gia, tạo 130.000 việc làm, chính thức trở thành nhà cung cấp cho ABB FIA Formula E

Tập đoàn Bridgestone chính thức trở thành nhà cung cấp lốp độc quyền cho Giải vô địch thế giới ABB FIA Formula E (ABB FIA Formula E World Championship) từ mùa giải 2026/2027, đánh dấu một chương mới trong hành trình đua xe thể thao (Motorsport) của thương hiệu. Với lốp POTENZA GEN4 được phát triển cho thế hệ xe đua điện mới, Bridgestone tiếp tục tinh thần “From Circuit to the Street - Từ đường đua tới đường phố”, đồng thời mở rộng hành trình phát triển công nghệ trong kỷ nguyên xe điện và di chuyển bền vững.

DI SẢN ĐUA XE THỂ THAO BRIDGESTONE VÀ TINH THẦN “TỪ ĐƯỜNG ĐUA TỚI ĐƯỜNG PHỐ”

Trong hơn 60 năm di sản, với Bridgestone, motorsport là nơi hội tụ của đam mê, đổi mới và tinh thần chinh phục những giới hạn. Xuất phát từ triết lý nền tảng “tires carry life” (Lốp xe mang theo sự sống), đội ngũ Bridgestone toàn cầu đã cùng nhau theo đuổi hành trình thử thách trong lĩnh vực đua xe thể thao, không ngừng phát triển các công nghệ tiên tiến phục vụ cho xã hội và di chuyển bền vững.

Trong suốt hành trình đó, đường đua không chỉ là nơi cạnh tranh về tốc độ mà còn là một phòng thí nghiệm di động, nơi lốp xe trải qua hoạt động thử nghiệm thực tế dưới những yêu cầu rất cao về độ bám, khả năng kiểm soát, độ bền và hiệu năng.

Thông qua motorsport, Bridgestone đã tích lũy kinh nghiệm về vật liệu, thiết kế lốp, phát triển sản phẩm, sản xuất và vận hành. Những kiến thức có được từ đường đua sau đó tiếp tục được đưa vào quá trình phát triển lốp dành cho xe du lịch và xe thương mại. Đó cũng chính là tinh thần “From the Circuit to the Street - Từ đường đua tới đường phố”: thử thách công nghệ trong môi trường khắc nghiệt của motorsport, sau đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện những gì đã chắt lọc được để phục vụ nhu cầu di chuyển trong đời sống hàng ngày.

Với Formula E, Bridgestone bước vào một môi trường thử thách mới. Những chiếc xe vẫn phải nhanh hơn, mạnh hơn và tạo ra những cuộc đua hấp dẫn, nhưng đồng thời công nghệ cũng phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng lớn về hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên và tính bền vững.

Thông qua Formula E, Bridgestone sẽ tiếp tục nâng cao năng lực phát triển lốp và sản xuất, đồng thời hợp tác cùng nhiều đối tác để thúc đẩy các sáng kiến về phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị.

FORMULA E: MOTORSPORT TRONG KỶ NGUYÊN XE ĐIỆN

Ra mắt từ năm 2014, Formula E là giải đua xe thể thao hàng đầu thế giới dành riêng cho xe đua thuần điện, được quản lý bởi Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA). Các chặng đua được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới, từ những trường đua chuyên nghiệp đến các đường đua được dựng ngay trên đường phố của những thành phố lớn như Monaco, São Paulo, Sanya và Tokyo.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, Formula E còn tiếp cận một thế hệ người hâm mộ mới thông qua mạng xã hội và các chương trình như FIA Girls on Track*3, chương trình tạo thêm cơ hội để phụ nữ tham gia vào thế giới motorsport. Theo Formula E, giải hiện có cộng đồng người hâm mộ toàn cầu hơn 400 triệu người.

Sự phát triển của xe điện đang tạo ra những yêu cầu mới cho cả ngành ô tô và ngành lốp xe. Khả năng tăng tốc nhanh, mô-men xoắn lớn và yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả sử dụng năng lượng đặt ra những bài toán mới so với các thế hệ phương tiện trước đây.

Với Bridgestone, tương lai của ngành di chuyển không chỉ là câu chuyện về một loại hệ truyền động mới. Đó còn là việc tiếp tục phát triển các sản phẩm và giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng, đồng thời giảm tác động đến môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Formula E vì vậy trở thành một môi trường phù hợp để Bridgestone cùng lúc tiếp cận hai hướng phát triển đang ngày càng gắn chặt với nhau: hiệu năng và tính bền vững, là một trong những nơi Bridgestone có thể tiếp tục thử thách những giới hạn của công nghệ trong khi ngành ô tô đang chuyển mình sang một thế hệ phương tiện mới.

Trên đường đua, xe GEN4 đưa công nghệ xe điện đến những giới hạn rất cao về tốc độ và sức mạnh. Ngoài đường đua, thị trường cũng đang chứng kiến ngày càng nhiều phương tiện điện và các giải pháp di chuyển ít phát thải hơn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Đó là điểm mà tinh thần “Từ đường đua tới đường phố” tiếp tục được mở rộng trong kỷ nguyên điện hóa: không phải đưa một bộ lốp đua xuống đường phố, mà ở khả năng chuyển giao những bài học, dữ liệu và kinh nghiệm có được từ môi trường motorsport vào quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm dành cho người tiêu dùng.

LỐP POTENZA GEN4: ĐỒNG HÀNH CÙNG THẾ HỆ FORMULA E MẠNH NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Xe đua GEN4 đưa hiệu năng của Formula E lên một cấp độ hoàn toàn mới. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 1,8 giây, đạt tốc độ tối đa 335 km/h và công suất cực đại 600 kW, tương đương 815 mã lực. GEN4 cũng sử dụng hệ dẫn động bốn bánh chủ động toàn thời gian. Với mức hiệu năng này, yêu cầu dành cho lốp xe cũng cao hơn bất kỳ thế hệ Formula E nào trước đây.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, Bridgestone đã phát triển lốp POTENZA GEN4, được thiết kế để vận hành trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. POTENZA GEN4 tập trung vào ba yếu tố chính: tạo độ bám cần thiết để khai thác hiệu năng của xe, thích ứng với nhiều điều kiện mặt đường và thời tiết khác nhau trên thế giới, đồng thời duy trì hiệu năng từ đầu đến cuối cuộc đua.

Bên cạnh lốp POTENZA GEN4, Bridgestone còn phát triển POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE*4, phiên bản lốp chuyên dụng dành cho các chặng đua trong điều kiện mưa lớn theo quy định kỹ thuật của FIA. Loại lốp mưa này được thiết kế để duy trì độ bám và sự ổn định ngay cả khi lượng nước trên mặt đường lớn.

Với hai phiên bản lốp dành cho nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, Bridgestone sẽ đồng hành cùng Formula E xuyên suốt mùa giải, từ điều kiện đường khô đến những chặng đua diễn ra dưới mưa lớn.

CAM KẾT VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG HƠN: HIỆU NĂNG VÀ TÍNH BỀN VỮNG

Bên cạnh yêu cầu về tốc độ và khả năng vận hành, Bridgestone cũng đặt mục tiêu giảm tác động môi trường trong quá trình phát triển lốp POTENZA GEN4.

Trên mỗi lốp POTENZA GEN4, Bridgestone đạt tỷ lệ 65%*5 vật liệu tái chế và tái tạo*6 được phân bổ trong thành phần nguyên liệu. Các vật liệu được sử dụng bao gồm carbon đen có nguồn gốc từ dầu nhiệt phân thu hồi từ lốp đã hết vòng đời sử dụng và silica có nguồn gốc từ vỏ trấu. Cao su tự nhiên sử dụng trong sản phẩm được lấy từ những chuỗi cung ứng đã trải qua quá trình thẩm định của Bridgestone, đáp ứng Hệ thống đảm bảo của GPSNR*7 và được xác minh bởi bên thứ ba độc lập.

Trong quá trình sản xuất POTENZA GEN4, Bridgestone áp dụng 100% năng lượng tái tạo cho nguồn điện và nhiệt sử dụng trong sản xuất. Ở khâu vận chuyển, Bridgestone cũng triển khai các hình thức vận chuyển có mức phát thải carbon thấp*8 hơn nhằm giảm lượng CO₂ trong quá trình vận chuyển lốp. Song song đó, Bridgestone tiếp tục hợp tác cùng các đối tác trong những dự án liên quan đến tuần hoàn tài nguyên, trong đó có tái chế hóa học đối với lốp đã hết vòng đời.

Những nỗ lực này cho thấy cách Bridgestone tiếp cận bài toán của tương lai: hiệu năng và tính bền vững không nhất thiết phải phát triển theo hai hướng riêng biệt. Formula E tạo ra một môi trường nơi cả hai yêu cầu cùng xuất hiện trên một chiếc xe, trong cùng một cuộc đua. Xe GEN4 phải nhanh hơn và mạnh hơn, trong khi những bộ lốp dành cho xe cũng đồng thời phải được phát triển với mục tiêu sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững hơn. Đó cũng là một phần trong định hướng của Bridgestone đối với tương lai của phương tiện điện và các giải pháp di chuyển thân thiện hơn với môi trường: tiếp tục cải thiện trải nghiệm và hiệu năng, nhưng không tách những yếu tố đó khỏi việc sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả hơn.

BRIDGESTONE FORMULA E WORLD PREMIERE TẠI ROME

Trước thềm mùa giải 2026/2027, sự kiện Bridgestone Formula E World Premiere được tổ chức tại Rome, Ý vào ngày 30 tháng 9. Sự kiện có sự tham dự của đại diện FIA, Formula E, các đội đua, tay đua, truyền thông quốc tế và các nhà sáng tạo nội dung.

Tại sự kiện, ông Yasuhiro Morita, Tổng Giám đốc Toàn cầu Bridgestone, chia sẻ về việc Bridgestone trở lại một giải vô địch thế giới do FIA tổ chức. Bên cạnh đó, ông Hiroshi Imai, Giám đốc Sản phẩm kiêm phụ trách Motorsport Toàn cầu của Bridgestone, cùng ông Emilio Tiberio, Giám đốc Công nghệ khu vực West của Bridgestone, đã giới thiệu những công nghệ đứng sau quá trình phát triển lốp POTENZA GEN4.

Đây cũng là lần đầu tiên lốp POTENZA GEN4, với logo motorsport mới và các yếu tố nhận diện mới của Bridgestone, được giới thiệu tới công chúng toàn cầu.

Trong chương trình buổi chiều tại Bridgestone Technical Center Europe, khách tham dự được tìm hiểu thêm về quá trình sản xuất, nghiên cứu và thử nghiệm POTENZA GEN4 cùng đội ngũ kỹ sư và tay lái thử của Bridgestone.

Ông Yasuhiro Morita, Tổng Giám đốc Toàn cầu Bridgestone, chia sẻ: “Việc trở lại một giải vô địch thế giới của FIA đánh dấu một chương mới trong lịch sử đổi mới và đầy đam mê của Bridgestone motorsport. Với sứ mệnh “Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo”, thông qua motorsport, chúng tôi luôn tìm cách đẩy giới hạn hiệu năng đi xa hơn, đồng thời tiếp tục hướng tới một tương lai tốt hơn. Formula E sẽ là một sân chơi mới để Bridgestone tiếp tục phát triển sự cân bằng giữa hiệu năng và tính bền vững, đồng thời khám phá những hướng đi mới cho tương lai của ngành di chuyển. Cùng với ban tổ chức, các đội đua, tay đua, đối tác và người hâm mộ, chúng tôi mong muốn cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.”

Ông Jeff Dodds, Tổng Giám đốc Formula E, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón Bridgestone đến với Formula E trong vai trò nhà cung cấp lốp độc quyền từ mùa giải 2026/2027 và những mùa giải tiếp theo. Với kinh nghiệm lâu năm trong motorsport cùng những công nghệ mới hướng tới tính bền vững, Bridgestone là một đối tác phù hợp khi Formula E bước vào kỷ nguyên mới. GEN4 đại diện cho một bước tiến lớn của motorsport điện. Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Bridgestone để tiếp tục đưa đua xe điện tiến xa hơn và thúc đẩy những bước tiến cả trong lẫn ngoài đường đua.”

Ông Marek Nawarecki, Giám đốc Cấp cao phụ trách các giải đua trên đường đua của FIA, chia sẻ: “Việc Bridgestone trở thành nhà cung cấp lốp độc quyền cho Giải vô địch thế giới ABB FIA Formula E đánh dấu một chương mới khi giải đấu bước vào kỷ nguyên GEN4. Lốp xe sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thế hệ Formula E mới đạt được hiệu năng và hiệu suất vận hành như kỳ vọng. Dựa trên quá trình hợp tác đã có trong giai đoạn phát triển lốp POTENZA GEN4, chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc cùng Bridgestone, Formula E và các đội đua để phát triển những bộ lốp đáp ứng yêu cầu cao của giải đấu, đồng thời góp phần mang đến những cuộc đua cạnh tranh và hấp dẫn cho cả tay đua lẫn người hâm mộ.”

Ông Hiroshi Imai, Giám đốc Sản phẩm kiêm phụ trách Motorsport Toàn cầu của Bridgestone, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi có cơ hội giới thiệu công nghệ và niềm đam mê của Bridgestone tới khán giả toàn cầu trên sân chơi Formula E. Trong quá trình phát triển lốp POTENZA GEN4, chúng tôi đã tiếp tục đẩy giới hạn công nghệ để khai thác hiệu năng rất cao của xe GEN4. Đặc biệt, POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE, phiên bản lốp dành cho điều kiện mưa lớn, là một bước phát triển mới cho kỷ nguyên GEN4, giúp các tay đua tự tin hơn ngay cả trong điều kiện đường ướt. Song song với việc phát triển lốp cho xe GEN4, chúng tôi cũng tiếp tục thúc đẩy những sáng kiến hướng tới trung hòa carbon và tuần hoàn tài nguyên, với mục tiêu góp phần xây dựng một tương lai bền vững hơn cho motorsport. Bridgestone sẽ tiếp tục mang công nghệ và chất lượng của mình đến các đường đua trên thế giới, đồng thời mang đến những trải nghiệm mới cho người hâm mộ đua xe.”