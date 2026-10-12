Cục Thuế thông tin: Có thể hoàn tất việc hủy tạm hoãn xuất cảnh chỉ sau 3-5 phút
Theo cơ quan thuế, dữ liệu thuế được liên thông, do đó, việc huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh được hoàn thiện nhanh chóng, không quá 5 phút.
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Mới đây, tại tọa đàm “Làm sạch mã số thuế: Làm sao để doanh nghiệp ‘đóng cửa’ thuận lợi?”, nhiều thông tin liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế đã được đưa ra, giúp người dân hiểu thêm về lĩnh vực này.
Tại Tọa đàm, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế (Cục Thuế), cho biết pháp luật hiện hành đã quy định các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh.
Theo ông Huy, đối với doanh nghiệp đang hoạt động có số tiền nợ thuế từ 500 triệu đồng, chủ sở hữu hưởng lợi thuộc trường hợp áp dụng quy định cũng phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. Nếu chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, người thuộc diện áp dụng sẽ bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.
Bên cạnh đó, quy định cũng áp dụng với một số trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Những doanh nghiệp này vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan, bao gồm kê khai và nộp thuế.
Tạp chí điện tử Đầu tư tài chính cho biết thêm, theo đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính), từ giữa năm 2025, cơ quan thuế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh – A08 (Bộ Công an) đã triển khai quy chế phối hợp, truyền và nhận dữ liệu điện tử nhằm sớm giải quyết việc huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho người dân trong công tác, cũng như học tập, lao động.
Sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, dữ liệu được chuyển đến cơ quan thuế để kiểm tra, xử lý và ban hành thông báo huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Tiếp theo, thông tin sẽ được truyền dữ liệu đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Qua quá trình theo dõi và ghi nhận thực tế, việc ghi nhận và truyền dẫn thông tin giữa các hệ thống có thể hoàn tất trong khoảng 3-5 phút, kể từ khi dữ liệu được tiếp nhận và chuyển đến bộ phận quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu hàng không.
Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế cũng lưu ý, quá trình trên được áp dụng với người nộp thuế đang có nợ thuế và bị tạm hoãn xuất cảnh. Đối với các trường hợp người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), người nộp thuế cần chủ động rà soát tình trạng và thực hiện nghĩa vụ thuế của mình, có thể làm thủ tục đóng mã số thuế, giải thể doanh nghiệp hoặc khôi phục lại kinh doanh.
Quy định tại Nghị định số 252/2026 và Thông tư số 90/2026, có 3 trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Trường hợp 1, đối với người nộp thuế (NNT) không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái MST 06), các cá nhân, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan thuế đã ban hành thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, sau 120 ngày mà không thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh.
Trường hợp 2, đối với NNT đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh có tiền thuế nợ lớn, cá nhân, hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế với số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên. Với doanh nghiệp, hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hưởng lợi khi doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn từ 120 ngày trở lên. Quy trình thông báo đối với trường hợp 1 và 2, trước thời điểm chính thức áp dụng 30 ngày, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo qua hệ thống điện tử và công khai trên trang thông tin điện tử.
Trường hợp 3, đối với cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam xuất cảnh định cư ở nước ngoài, trường hợp có số tiền thuế nợ quá hạn mà chưa hoàn thành nghĩa vụ sẽ bị cơ quan thuế ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh ngay lập tức mà không phải qua bước thông báo trước.
Cũng theo quy định, ngưỡng nợ để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động/tạm ngừng, khi thực hiện nộp thuế làm cho tổng số tiền thuế nợ còn lại dưới ngưỡng quy định (dưới 50 triệu đồng đối với hộ kinh doanh và dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp).
Đối với người nộp thuế ở trạng thái 06 thực hiện khôi phục mã số thuế. Sau khi hoàn tất hồ sơ khai thuế còn thiếu, xử phạt vi phạm và số tiền thuế nợ còn lại dưới 50 triệu đồng (đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh) hoặc dưới 500 triệu đồng (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã). Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, sẽ được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ nộp thuế.
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