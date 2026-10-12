Cục Thuế thông tin: Có thể hoàn tất việc hủy tạm hoãn xuất cảnh chỉ sau 3-5 phút

Mới đây, tại tọa đàm “Làm sạch mã số thuế: Làm sao để doanh nghiệp ‘đóng cửa’ thuận lợi?”, nhiều thông tin liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế đã được đưa ra, giúp người dân hiểu thêm về lĩnh vực này.

Ảnh minh họa: Tạp chí điện tử Đầu tư tài chính.

Tại Tọa đàm, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế (Cục Thuế), cho biết pháp luật hiện hành đã quy định các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh.

Theo ông Huy, đối với doanh nghiệp đang hoạt động có số tiền nợ thuế từ 500 triệu đồng, chủ sở hữu hưởng lợi thuộc trường hợp áp dụng quy định cũng phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. Nếu chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, người thuộc diện áp dụng sẽ bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Bên cạnh đó, quy định cũng áp dụng với một số trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Những doanh nghiệp này vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan, bao gồm kê khai và nộp thuế.

Tạp chí điện tử Đầu tư tài chính cho biết thêm, theo đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính), từ giữa năm 2025, cơ quan thuế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh – A08 (Bộ Công an) đã triển khai quy chế phối hợp, truyền và nhận dữ liệu điện tử nhằm sớm giải quyết việc huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho người dân trong công tác, cũng như học tập, lao động.

Sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, dữ liệu được chuyển đến cơ quan thuế để kiểm tra, xử lý và ban hành thông báo huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Tiếp theo, thông tin sẽ được truyền dữ liệu đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Qua quá trình theo dõi và ghi nhận thực tế, việc ghi nhận và truyền dẫn thông tin giữa các hệ thống có thể hoàn tất trong khoảng 3-5 phút, kể từ khi dữ liệu được tiếp nhận và chuyển đến bộ phận quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu hàng không.

Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế cũng lưu ý, quá trình trên được áp dụng với người nộp thuế đang có nợ thuế và bị tạm hoãn xuất cảnh. Đối với các trường hợp người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), người nộp thuế cần chủ động rà soát tình trạng và thực hiện nghĩa vụ thuế của mình, có thể làm thủ tục đóng mã số thuế, giải thể doanh nghiệp hoặc khôi phục lại kinh doanh.