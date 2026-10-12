Tập trung hoàn thiện dự án kè An Lương

Dự án kè An Lương (TP Đà Nẵng) hoàn thành sẽ bảo vệ an toàn cho hàng trăm hộ dân. Ảnh: Nguyễn Tín.

Kè An Lương, thuộc xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng vào thời điểm cuối năm 2025, có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, bao gồm lực lượng Sư đoàn 315 thuộc Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng người dân đã xuyên đêm hỗ trợ chống sạt lở nghiêm trọng tại khu vực này, do đó cần khẩn cấp gia cố xây dựng để bờ kè năm nay vững chắc trước sự tấn công của triều cường.

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp Đà Nẵng cho biết: Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương và khắc phục xói lở bờ biển Hội An, với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục kè bảo vệ bờ sông Thu Bồn tại An Lương được bố trí khoảng 210 tỷ đồng. Chúng tôi đang yêu cầu các đơn vị thi công khẩn cấp hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay trên công trường thi công kè An Lương, không khí diễn ra khẩn trương. Hàng chục phương tiện, máy móc cùng hàng trăm công nhân được huy động, tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của công trình. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Đức Thủy - Quản lý thi công thuộc Công ty CP Đầu tư Khoáng sản và Xây dựng NewSun cho biết: Để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã huy động hơn 100 công nhân, chia thành nhiều mũi thi công, triển khai đồng thời các hạng mục. Đến nay, phần kè cơ bản đã hoàn thành. Đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc để thi công hoàn thiện phần đường và các hạng mục còn lại, phấn đấu bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo ông Thủy, trong quá trình thi công, đơn vị gặp không ít khó khăn do công trình nằm gần khu vực dân cư, việc triển khai một số hạng mục ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và người dân đã chia sẻ, đồng hành, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công được tốt nhất.

“Điều đáng mừng là có những thời điểm việc thi công ảnh hưởng đến nhà cửa, đời sống và sinh hoạt của người dân, nhưng bà con vẫn chia sẻ, tạo điều kiện để đơn vị triển khai công việc. Đây là sự động viên rất lớn đối với anh em công nhân đang ngày đêm bám công trường” - ông Thủy chia sẻ.

Những gia đình có nhà ở sát bờ kè An Lương, nguy cơ sạt lở luôn là nỗi lo thường trực. Ông Phạm Công Lý (70 tuổi), trú thôn An Lương cho biết, trước đây khu vực này đã được đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông, nhưng trận mưa lũ lớn năm 2025 đã khiến nhiều đoạn kè bị hư hỏng nghiêm trọng. Vì vậy, khi nhà nước đầu tư khắc phục, xây dựng lại tuyến kè, khi công trình hoàn thành, bờ sông được bảo vệ chắc chắn hơn, bà con yên tâm sinh sống, sản xuất.

Còn bà Đỗ Thị Huệ - thôn An Lương cho biết, gia đình bà sống ở ngay khu vực bờ kè nên mỗi khi mùa mưa bão đến, cả nhà luôn thấp thỏm, lo lắng trước nguy cơ sạt lở. Nay công trình hoàn thành không chỉ góp phần bảo vệ nhà cửa, tài sản mà còn giúp gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, kinh doanh lâu dài.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, mưa lũ năm 2025 làm tuyến kè khu vực An Lương bị hư hỏng gần 1.500m, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 500 hộ dân với 1.200 nhân khẩu. Khi thành phố có chủ trương đầu tư tuyến kè, địa phương đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để dự án sớm được hoàn thành.

Với sự vào cuộc của chính quyền, chủ đầu tư, nhà thầu và sự đồng thuận của người dân, những tuyến kè đang dần hoàn thiện, mang theo kỳ vọng về một vùng dân cư ven sông, ven biển an toàn hơn trước thiên tai, để người dân có thể yên tâm sinh sống và sản xuất.