Quy định cần biết khi cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do câu hỏi của ông chỉ mang tính giả định và không rõ các nội dung nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp một số thông tin liên quan đến quy định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

Tại khoản 1 Mục VII nội dung C phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã quy định cụ thể các trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

Tại Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quy định thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên. Trường hợp chưa rõ việc có hay không thay đổi diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp trước khi cấp đổi thì đề nghị ông bà liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn, giải đáp.