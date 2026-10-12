Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định cần biết khi cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quy định cần biết khi cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng

Ông Lê Văn Sơn (Thanh Hóa) hỏi, việc cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng được quy định thế nào? Sau khi cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng thì diện tích đất có thay đổi không? Nếu thay đổi diện tích xuống mức thấp nhất thì quyền lợi của người dân được thực hiện như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do câu hỏi của ông chỉ mang tính giả định và không rõ các nội dung nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp một số thông tin liên quan đến quy định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

Tại khoản 1 Mục VII nội dung C phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã quy định cụ thể các trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

Tại Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quy định thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên. Trường hợp chưa rõ việc có hay không thay đổi diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp trước khi cấp đổi thì đề nghị ông bà liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn, giải đáp.

 

Chinhphu.vn

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gia Lai đưa kết quả tháo gỡ dự án vào đánh giá KPI lãnh đạo

Gia Lai đưa kết quả tháo gỡ dự án vào đánh giá KPI lãnh đạo Nổi bật

Tập trung hoàn thiện dự án kè An Lương

Tập trung hoàn thiện dự án kè An Lương Nổi bật

Hưng Yên công bố quy hoạch mới, định vị vai trò trung tâm vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng

Hưng Yên công bố quy hoạch mới, định vị vai trò trung tâm vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng

09:38 , 12/10/2026
Thông tin mới nhất về kế hoạch đưa cầu đi bộ Sài Gòn nặng nghìn tấn về Thủ Thiêm

Thông tin mới nhất về kế hoạch đưa cầu đi bộ Sài Gòn nặng nghìn tấn về Thủ Thiêm

09:28 , 12/10/2026
Cấm xe chở xăng dầu qua hầm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cấm xe chở xăng dầu qua hầm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

07:53 , 12/10/2026
Bắc Ninh vượt TPHCM về kim ngạch xuất khẩu

Bắc Ninh vượt TPHCM về kim ngạch xuất khẩu

07:20 , 12/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên