Thông tin mới nhất về kế hoạch đưa cầu đi bộ Sài Gòn nặng nghìn tấn về Thủ Thiêm

Khu vực thi công Dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn ngày 9/10. (Ảnh: Trần Chung).

Thông tin cập nhật với phóng viên, phía Nutifood cho biết, các công đoạn thử tải khối nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được tiến hành xong trong ngày 7 và 8/10 vừa qua.

Theo kế hoạch đã được các bên liên quan chuẩn bị chi tiết, trong tối ngày 15/10 và sáng 16/10 tới đây, khối cầu trên sẽ được hạ thuỷ lên sà lan.

Trong ngày 17/10, sà lan được neo đậu tại chỗ 1 ngày để kiểm tra mức độ ổn định và an toàn trước khi di chuyển.

Tiếp đó, vào ngày 18-19/10, sà lan được lai dắt từ khu vực Vũng Tàu tới khu vực quận 2 (cũ) trước khi được tiến hành hợp long cầu vào ngày 21/10 (dự trù thêm ngày 22/10).

“Sau khi hợp long, việc thi công các công trình phụ trợ 2 bên cầu sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất để khánh thành công trình phục vụ người dân”, đại diện doanh nghiệp cho hay.

Trước đó, hồi tháng 8, Nutifood – đơn vị tài trợ dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cho biết, tiến độ lai dắt nhịp chính của công trình phải điều chỉnh do đơn vị cung cấp phương tiện chuyên dụng chưa thể bàn giao sà lan theo thời gian dự kiến.

Theo kế hoạch ban đầu, nhịp chính cầu sẽ được lai dắt và tiến hành hợp long, thông kỹ thuật vào cuối tháng 8/2026.

Tuy nhiên, thời điểm đó, theo thông tin từ Công ty CP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex - công ty chịu trách nhiệm cung cấp sà lan - cho biết, sà lan Trung Nam S05 phải phục vụ các dự án dầu khí trọng điểm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) theo kế hoạch từ trước.

Ngoài ra, diễn biến thời tiết xấu trên biển đã làm chậm quá trình dỡ hàng tại mỏ, khiến việc bàn giao và huy động phương tiện cho dự án cầu đi bộ bị trễ so với kế hoạch ban đầu.

Dù đã rất nỗ lực để tìm giải pháp cho việc thay đổi phương tiện tiếp nhận hàng nhưng do các yếu tố kỹ thuật và các vấn đề pháp lý liên quan nên hiện tại không có phương tiện phù hợp đáp ứng được kế hoạch tiến độ theo dự kiến.

Với ly do khách quan trên, Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn không thể ra mắt người dân TP.HCM vào đúng lễ Quốc khánh 2/9 theo kế hoạch.

Với chiều dài nhịp giữa lên tới 187m, tổng khối lượng kết cấu cầu lên đến gần 1.350 tấn. Để phục vụ quá trình thi công, một hệ thống bệ đỡ khổng lồ với trọng lượng khoảng 1.700 tấn được sử dụng để nâng đỡ toàn bộ cây cầu thép này.

Do đó, theo Nutifood, việc lai dắt nhịp cầu nặng khoảng 3.000 tấn từ nhà máy tại Khu công nghiệp Đông Xuyên (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) về công trường (khoảng cách 80km) trên tuyến hàng hải có mật độ tàu thuyền qua lại đông đúc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thủy nội địa, cơ quan chức năng và phải tính toán kỹ theo từng con nước để bảo đảm an toàn.

Cả nước hiện chỉ có hai sà lan đáp ứng đủ các yêu cầu đặc thù về kích thước lẫn tải trọng cho công tác này, trong đó có sà lan Trung Nam S05 nêu trên.

Khởi công ngày 30/4/2025 với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có chiều dài toàn tuyến khoảng 720m, được quy hoạch trên diện tích khoảng 5ha. Công trình kết nối trực tiếp Công viên Bến Bạch Đằng sang Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điểm nhấn kiến trúc độc đáo của cây cầu là hệ vòm thép không gian uốn lượn lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước dài 187m, rộng 11m bắc qua sông.

Hai đầu cầu được xây dựng hệ thống cầu dẫn nối ra đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Thiện Thành. Mặt cầu được phân khu chức năng rõ rệt gồm làn đường riêng cho xe đạp chịu tải tối đa 3 tấn (đáp ứng xe cứu thương khi cần thiết), lối dạo bộ, dải phân cách mềm linh hoạt tháo lắp cho sự kiện cùng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật và thang máy kết nối.

