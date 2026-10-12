Việt Nam có tuyến cao tốc gần 10.000 tỷ, 100 người chạy đua đào hầm xuyên núi

Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu có tổng chiều dài 34km. Trong giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư 9.997 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2028.

Tuyến cao tốc được thiết kế với tốc độ 80km/h; quy mô nền đường rộng 12,0m, mặt đường rộng 7,0m gồm 2 làn xe và lề gia cố rộng 4,0m. Riêng hạng mục cầu Hòa Sơn được xây dựng với quy mô đáp ứng 4 làn xe hoàn chỉnh.

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Dự án có 30 cầu trên tuyến, trong đó 29 cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; 1 cầu lớn kết cấu dây văng (cầu Hòa Sơn) vượt lòng hồ Thủy điện Hòa Bình. Đặc biệt, công trình này sẽ xây dựng 3 hầm trên tuyến, trong đó hầm số 1 dài 492m, hầm số 2 dài 627m và hầm số 3 dài 720m.

Tại dự án, Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh nhà thầu thi công gói XL02, đảm nhận hạng mục hầm số 2 cùng một số đoạn tuyến và hai cầu trên tuyến.

Với đặc thù địa hình đồi núi phức tạp, điều kiện tiếp cận công trường còn nhiều hạn chế, Ban điều hành gói thầu đang tập trung nguồn lực, tổ chức các mũi thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ những hạng mục trọng điểm.

Thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả, liên danh nhà thầu đã huy động khoảng 100 nhân sự và gần 30 thiết bị, tập trung triển khai các hạng mục, trong đó ưu tiên thi công hầm số 2.

Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Ảnh: Ban QLDA các công trình giao thông Hoà Bình

Hầm chính đã đào và gia cố hơn 66% chiều dài

Tính đến ngày 7/10, công tác đào và gia cố hầm chính đạt 450/609,5m, tương đương hơn 66% chiều dài hầm.

Tại khu vực quảng trường hầm số 2, lực lượng thi công đang thực hiện phá đá, đồng thời triển khai thi công phía trước cửa hầm và đường dẫn đầu hầm. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 60.000/266.000m³. Công tác gia cố mái cơ và một phần hệ thống thoát nước mái cơ cũng được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Song song với hạng mục hầm, các hạng mục đường và cầu được tổ chức thi công theo điều kiện thực tế. Đoạn tuyến từ Km35+196,70 đến Km35+318,33 đang thực hiện đào hạ nền, với khối lượng đạt 95.000/137.000m³.

Đối với hạng mục cầu, tại cầu Km35+093, công tác thi công cọc khoan nhồi đã thực hiện 31/32 cọc, đồng thời triển khai thi công bệ và thân trụ.

Địa hình phức tạp, vận chuyển vật tư gặp khó

Theo báo cáo tại hiện trường, quá trình triển khai gói XL02 gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thi công. Địa hình biệt lập, việc tiếp cận công trường qua đường thủy khiến thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị kéo dài. Thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và triển khai các hạng mục.

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Bên cạnh đó, công tác đổ thải đất đá gặp khó khăn khi bãi thải hiện hữu dần hạn chế khả năng tiếp nhận, trong khi thủ tục đưa bãi thải bổ sung vào sử dụng chưa hoàn tất. Biến động giá nhiên liệu, vật tư cùng một số thủ tục điều chỉnh thiết kế cũng tạo thêm áp lực đối với quá trình triển khai.

Trước tình hình này, Ban điều hành gói XL02 chủ động rà soát kế hoạch, bố trí nhân lực và thiết bị theo từng mũi thi công; đồng thời phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tìm phương án tháo gỡ vướng mắc về bãi thải, vận chuyển vật tư và thủ tục kỹ thuật. Mục tiêu là tận dụng tối đa thời gian, điều kiện thi công thuận lợi để gia tăng khối lượng thực hiện.

Ban điều hành cũng kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh việc phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh, xem xét cơ chế bù giá nhiên liệu và vật tư phù hợp với thực tế thi công, tạo cơ sở để nhà thầu chủ động nguồn lực và tổ chức thi công liên tục.

Công trường thi công dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua phường Vân Sơn.

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

Tại buổi kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn Km19+000 – Km53+000, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị liên quan và nhà thầu trong triển khai dự án giữa điều kiện địa hình phức tạp, khối lượng công việc lớn.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển đường điện, bổ sung bãi đổ thải, đường công vụ và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện để các nhà thầu duy trì thi công đồng bộ.

Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và yêu cầu tiến độ dự án, Ban điều hành gói XL02 tiếp tục rà soát kế hoạch thi công, bố trí nhân lực, máy móc và thiết bị phù hợp với từng mũi thi công; tranh thủ thời tiết thuận lợi để gia tăng sản lượng, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Ban điều hành chú trọng công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ, bảo đảm hoạt động thi công được thực hiện an toàn, đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL02, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường XL02 đang nỗ lực bám sát kế hoạch, từng bước hoàn thiện các hạng mục trọng điểm, hướng tới mục tiêu thông hầm số 2 trong tháng 11, góp phần thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu.