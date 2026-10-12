‘Siêu sà lan’ đã neo đậu gần nhà máy của Tập đoàn Đại Dũng, chuẩn bị lai dắt khối cầu đi bộ nặng 3.000 tấn qua sông Sài Gòn

Ảnh: Quỳnh Anh

Trao đổi với phóng viên, Nutifood – đơn vị tài trợ dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cho biết, sà lan chuyên dụng đã về đến cảng và đang neo đậu gần nhà máy của Tập đoàn Đại Dũng (tại Khu công nghiệp Đông Xuân, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu cũ).

Các công đoạn thử tải khối nhịp cầu đi bộ đã được tiến hành xong trong ngày 7 và 8/10 vừa qua.

Trong tuần này, khối cầu trên sẽ được hạ thuỷ lên sà lan trong tối ngày 15/10 và sáng 16/10, theo kế hoạch.

Tiếp đến, sà lan sẽ được neo đậu tại chỗ trong 1 ngày (17/10) để kiểm tra mức độ ổn định và an toàn trước khi được lai dắt về khu vực hợp long cầu.

Khối cầu đi bộ tại khu vực nhà máy của Tập đoàn Đại Dũng. (Ảnh: Quỳnh Anh)

Hồi tháng 8, tiến độ lai dắt nhịp chính của công trình trên đã phải điều chỉnh do đơn vị cung cấp phương tiện chuyên dụng chưa thể bàn giao sà lan theo thời gian dự kiến.

Nguyên nhân, theo thông tin từ Công ty CP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex - công ty chịu trách nhiệm cung cấp sà lan - cho biết, sà lan Trung Nam S05 phải phục vụ các dự án dầu khí trọng điểm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) theo kế hoạch từ trước.

Trong khi cả nước hiện chỉ có hai sà lan đáp ứng đủ các yêu cầu đặc thù về kích thước lẫn tải trọng cho công tác vận tải, trong đó có sà lan Trung Nam S05 nêu trên.﻿

Ngoài ra, thời điểm đó, diễn biến thời tiết xấu trên biển đã làm chậm quá trình dỡ hàng tại mỏ, khiến việc bàn giao và huy động phương tiện cho dự án cầu đi bộ bị trễ so với kế hoạch ban đầu.

Điều này khiến cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn không thể ra mắt người dân TP.HCM vào đúng lễ Quốc khánh 2/9 theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, khối nhịp cầu đi bộ sẽ được lai dắt về trung tâm TP.HCM trong tuần này. (Ảnh: Quỳnh Anh)

Với chiều dài nhịp giữa lên tới 187m, tổng khối lượng kết cấu cầu lên đến gần 1.350 tấn. Để phục vụ quá trình thi công, một hệ thống bệ đỡ khổng lồ với trọng lượng khoảng 1.700 tấn được sử dụng để nâng đỡ toàn bộ cây cầu thép này.

Do đó, việc lai dắt nhịp cầu nặng khoảng 3.000 tấn từ nhà máy của Tập đoàn Đại Dũng tại Khu công nghiệp Đông Xuyên về công trường (khoảng cách 80km) trên tuyến hàng hải có mật độ tàu thuyền qua lại đông đúc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thủy nội địa, cơ quan chức năng và phải tính toán kỹ theo từng con nước để bảo đảm an toàn.

Ảnh: Quỳnh Anh.

Tháng 8/2025, Nutifood đã chọn nhà thầu Đại Dũng phụ trách cung cấp, sản xuất và lắp dựng kết cấu thép cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Đây là một công trình đặc biệt với thiết kế mô phỏng chiếc lá dừa nước trên mặt sông và toàn bộ tổng kinh phí thực hiện 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ.

Được biết, dự án sử dụng công nghệ rất hiện đại, bao gồm thí nghiệm hầm gió tại các trung tâm uy tín ở châu Âu hoặc Mỹ để đả bảo an toàn, độ chính xác.

Đại diện Nutifood cho hay, hạng mục “Cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép” thuộc Gói thầu xây lắp số 2 – Thi công xây dựng cầu chính, có vai trò quyết định trong việc hình thành phần kết cấu chịu lực chủ đạo của công trình, cần đạt độ bền vững, an toàn và chính xác theo thiết kế.

Do đó, đơn vị nhà thầu được lựa chọn phải có năng lực, uy tín, có kinh nghiệm dày dạn và trách nhiệm rất cao.



Theo cập nhật tiến độ mới nhất, dự án cầu đi bộ Sài Gòn có thể sẽ tiến hành hợp long cầu vào ngày 21 – 22/10 tới đây và sớm được đưa vào sử dụng, phục vụ người dân.