Bất ngờ rào chắn tuyến đường gần 200 tỷ đồng ở Huế

Tại một số đoạn, nhà thầu tháo dỡ ﻿ bó vỉa, đắp lại lề đường bằng đất trên chiều dài khoảng 500 m ở cả hai bên. Công việc này được triển khai cùng quá trình xử lý các vị trí mặt đường lún bằng đắp dăm cấp phối, thảm nhựa.