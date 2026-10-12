Thông báo mới từ Công an Hưng Yên tới hơn 2.000 cá nhân, hộ kinh doanh

Theo Kế hoạch số 795/KH-CAT, mục tiêu của việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026 nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự về phát triển kinh tế tư nhân được triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, bảo đảm công tác kiểm tra vừa giúp phòng ngừa, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, tồn tại, hạn chế, sai phạm xảy ra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm minh, vừa đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Đồng thời, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra thông qua việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; tránh gây phiền hà, làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và hoạt động bình thường của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Lựa chọn nội dung, lĩnh vực kiểm tra có tác động trực tiếp đến chất lượng công tác bảo đảm an ninh trật tự, không dàn trải, hình thức; lấy hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng pháp luật từ sớm, từ xa là trọng tâm.

Làm tốt công tác tham mưu, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.



